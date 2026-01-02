Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.1.2026 12:25 ・ Päivitetty: 2.1.2026 14:14

Zelenskyi: Budanov korvaa Jermakin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo tarjonneensa maan sotilastiedustelun johtajalle Kyrylo Budanoville presidentin kansliapäällikön paikkaa. Zelenskyi kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

39-vuotias Budanov on saanut Ukrainassa legendaarisen maineen, sillä hänen ansioinaan pidetään muun muassa useita uskaliaita operaatioita Venäjää vastaan.

Zelenskyin mukaan Budanovilla on erityisosaamista Ukrainan nyt tarvitsemissa asioissa, kuten turvallisuudessa ja asevoimien kehittämisessä. Lisäksi hän kehuu, että Budanovilla on riittävästi voimaa saada tuloksia aikaan.

Budanov kertoo ottaneensa nimityksen vastaan.

– Minulle on kunnia ja vastuu keskittyä valtiomme strategisen turvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin tänä Ukrainan historiallisena aikana, Budanov sanoi viestipalvelu Telegramissa.

Zelenskyin edustaja on kertonut toimittajille, että nimityksen edellyttämät muodollisuudet on jo pantu vauhtiin.

ZELENSKYIN entinen kansliapäällikkö Andri Jermak jätti tehtävänsä marraskuussa. Syynä oli korruptioskandaali, jonka tutkinta kohdistui myös Jermakiin. Skandaali on liittynyt erityisesti maan energiasektoriin.

Jermak oli Zelenskyin tärkein liittolainen, mutta Ukrainassa hän jakoi mielipiteitä. Vastustajat katsoivat Jermakin haalineen itselleen mittavasti valtaa, valvoneen pääsyä presidentin puheille sekä sivuuttaneen kriittiset äänet.

Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Aiemmin tällä viikolla Zelenskyi sanoi, että Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelema suunnitelma rauhansopimukseksi on 90-prosenttisesti valmis.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 16.14.

