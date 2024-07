Zelenskyi eurooppalaisten johtajien kokoukseen – Suomesta paikalla Stubb

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu Britanniassa järjestettävään eurooppalaisten johtajien kokoukseen. Euroopan poliittisen yhteisön kokousta isännöi uusi pääministeri Keir Starmer. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että hän tulee tapaamaan Starmerin lisäksi kuningas Charlesin sekä useita muita johtajia.

Kaksi viikkoa sitten valtaan noussut Starmer on sanonut haluavansa uuden alun Britannian suhteille Eurooppaan brexitin jälkeisessä tilanteessa. Starmerilla on kokouksessa kahdenvälisiä tapaamisia monien osanottajien kanssa, ja hänen on määrä keskustella muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

EUROOPAN poliittisen yhteisön (EPC) kokoukseen osallistuu kaikkiaan 45 maan johtajia. Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg osallistuu, samoin kuin Etyjin ja Euroopan neuvoston johtoa.

Tapaaminen on neljäs sen jälkeen kun EPC perustettiin vuonna 2022.

“Turvallisuutta, vakautta ja vaurautta”

Suomen edustajana Blenheimin palatsissa järjestettävässä kokouksessa on presidentti Alexander Stubb. Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että kokouksen tavoite on vahvistaa Ukrainan sekä koko Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta.

Oxfordin ulkopuolella Woodstockissa sijaitseva Blenheimin palatsi tunnetaan Britannian sodanaikaisen pääministerin Winston Churchillin syntymäpaikkana.