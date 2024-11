Zelenskyi Fox Newsille: Jos Yhdysvallat lopettaa aseavun, Ukraina häviää

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (kuvassa) sanoo Ukrainan häviävän sodan Venäjää vastaan, jos Yhdysvallat lopettaa aseavun antamisen. Zelenskyi puhui asiasta yhdysvaltalaiselle Fox News -uutiskanavalle.

- Jos he katkaisevat (avun), me luullakseni häviämme, Zelenskyi sanoi.

- Me taistelemme. Meillä on oma tuotantomme, mutta se ei riitä voittoon. Ja luulen, että se ei riitä selviytymiseen.

Zelenskyi on vedonnut aseellisen tuen jatkamisen puolesta sen jälkeen, kun Donald Trump voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit toissa viikolla. Trump suhtautuu Ukrainan aseistamiseen kriittisemmin kuin nykyinen presidentti Joe Biden, jonka johdolla Yhdysvallat on ollut Ukrainan tärkein tukija.

Trump on luvannut lopettaa sodan presidenttinä nopeasti, mutta ei ole kertonut, miten sen aikoo tehdä. Ukrainan tukijat pelkäävät, että Trump painostaa Ukrainan epäedulliseen sopimukseen Venäjän kanssa.

Zelenskyi sanoi, että Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Euroopan on tärkeää pysyä yhtenäisinä. Zelenskyin mukaan Trumpilla on vaikutusvaltaa Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, koska hän on “paljon vahvempi kuin Putin”.

- (Putin) saattaa olla halukas lopettamaan tämän sodan, mutta se riippuu paljon enemmän Yhdysvalloista. Putin on heikompi kuin Yhdysvallat.