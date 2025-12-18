Zelenskyi haluaa Yhdysvalloilta lisätietoja turvatakuista – ”Miten ne toimisivat, jos Venäjä hyökkää uudestaan?”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa Yhdysvalloilta tarkempia tietoja turvatakuista, jotka Yhdysvallat mahdollisesti myöntäisi Ukrainalle osana rauhansopimusta Venäjän kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Brysselissä lehdistötilaisuudessa torstaina puhuneen Zelenskyin mukaan on epäselvää, miten turvatakuut toimisivat ja mitä Yhdysvallat tekisi, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan uudestaan.

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltojen neuvottelijat haluavat edelleen Ukrainan luovuttavan Donbasin alueen Venäjälle ehtona rauhasta. Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin alueita, jotka se on osittain miehittänyt.

Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltain neuvottelijat keskustelevat perjantaina ja lauantaina Yhdysvalloissa. Zelenskyi sanoi toimittajille aiemmin torstaina, että tapaamiseen saattaa osallistua myös eurooppalaisia edustajia.

Aiemmin ainakin Politico-lehti ja uutistoimisto AFP uutisoivat lähteisiinsä viitaten, että myös Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien olisi määrä keskustella Ukrainan sodasta viikonloppuna Yhdysvalloissa Miamissa.

Politicon lähteen mukaan Venäjän delegaatioon kuuluu maan valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev. Yhdysvaltoja tapaamisessa edustaisivat erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.

Jo ennen Zelenskyin ilmoitusta Politico uutisoi lähteensä tietoihin perustuen, että Ukrainan neuvottelijan Rustem Umjerovin on määrä tavata Yhdysvaltain edustajia ennen viikonlopun tapaamista.

EUROOPAN johtajat ja Yhdysvaltain edustajat kokoontuivat viime sunnuntaina ja maanantaina Saksaan Berliiniin keskustelemaan rauhasta Ukrainaan. Venäjä on sanonut odottavansa Yhdysvalloilta tietoja neuvottelujen tuloksista.

Politicon mukaan Yhdysvallat aikoo esitellä tuoreimpien keskustelujen tuloksia Venäjän edustajille, jos tapaaminen järjestetään.

Joukko Euroopan johtajia julkaisi maanantaina julkilausuman, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut.

Politicolle puhuneen eurooppalaisen virkamieslähteen mukaan turvatakuisiin osallistuvien maiden joukot vastaisivat todennäköisesti lentokalustosta ja lennokeista, jotka valvoisivat rintamalinjaa. Osa joukoista sijoitettaisiin Ukrainan länsiosaan auttamaan Ukrainan asevoimien jälleenrakentamisessa.

Venäjä ei ole perääntynyt vaatimuksissaan sodan päättämiseksi. Keskiviikkona Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi olevansa varma, että maa saavuttaa tavoitteensa ja saa vallattua haluamansa alueet Ukrainalta sotilaallisin keinoin.

Zelenskyi arvioi keskiviikkoiltana puheessaan, että Venäjä valmistautuu jatkamaan hyökkäyssotaansa Ukrainassa myös ensi vuonna.