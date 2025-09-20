Ulkomaat
20.9.2025 15:24 ・ Päivitetty: 20.9.2025 15:24
Zelenskyi: Keskustelen Trumpin kanssa Ukrainan turvatakuista ja Venäjä-pakotteista
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.
Zelenskyin lauantaina julkaistuissa kommenteissa hän sanoo keskustelevansa Trumpin kanssa muun muassa Ukrainan turvatakuista ja Venäjän vastaisista pakotteista.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi jo tiistaina, että Trump todennäköisesti tapaa Zelenskyin yleiskokouksen yhteydessä. Rubio sanoi Trumpin toivovan yhä voivansa edistää rauhansopimuksen syntymistä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trump on viime aikoina ilmaissut pettymystään Venäjään ja Putiniin, sillä rauhan edistäminen ei ole ollut niin yksinkertaista kuin hän aiempien lausuntojensa perusteella oli odottanut.
Myös Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerien Sergei Lavrovin ja Marco Rubion on määrä tavata YK:n kokouksen aikana.
