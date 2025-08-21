Zelenskyi: Putinin tapaaminen mahdollinen vasta, kun turvatakuista on sovittu – Kiinalla ei roolia

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen kolmikantakokouksessa on mahdollista sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Haluamme, että turvatakuista syntyy yhteisymmärrys 7-10 päivän aikana. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta pyrimme pitämään kolmikantakokouksen, jossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Zelenskyi sanoi julkisuuteen toimittamissaan kommenteissa.

Zelenskyi kertoi myös kantansa mahdollisista tapaamispaikoista.

- Sveitsi tai Itävalta, se sopii. Turkki on Nato-maa ja osa Eurooppaa, emmekä vastusta sitäkään.

Sen sijaan Kiinalla ei Zelenskyin mukaan tule olemaan roolia Ukrainan turvallisuuden takaamisessa.

- Ensinnäkään Kiina ei auttanut meitä pysäyttämään tätä sotaa heti alkuunsa. Toiseksi, Kiina auttoi Venäjää avaamalla drone-markkinansa. Me emme tarvitse takaajia, jotka eivät auta Ukrainaa, eivätkä auttaneet silloin, kun me todella tarvitsimme apua, Zelenskyi sanoi.

Jermakin mukaan kehitteillä on myös toimintasuunnitelmia sen varalle, että Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä tai häiritsee sovun syntymistä kaavailluissa presidenttitason tapaamisissa.

- Venäjän on joko otettava tarvittavat askeleet tai kohdattava lisää erittäin kivuliasta kansainvälistä painetta, kansliapäällikkö kirjoitti X-viestipalvelussa.

Zelenskyi puolestaan kertoi pyytäneensä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia painostamaan Unkaria, jotta se ei estäisi Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluja. Zelenskyin mukaan Trump oli luvannut yhdessä hallintonsa kanssa tehdä työtä asian edistämiseksi.

YHDYSVALTAIN varapresidentti J. D. Vancen mukaan presidentti Trump odottaa Euroopan ottavan johtoroolin Ukrainalle annettavissa turvatakuissa.

Vance kommentoi asiaa konservatiivikanava Fox Newsin haastattelussa.

Varapresidentin mukaan eurooppalaisten on kannettava leijonanosa taakasta riippumatta siitä, minkälaisessa muodossa Ukrainan turvatakuut päätetäänkään antaa.

- On kyse heidän mantereestaan ja turvallisuudestaan. Presidentti (Trump) on tehnyt selväksi, että heidän on otettava vastuuta, Vance sanoi haastattelussa.

Vance on ollut erittäin kriittinen Yhdysvaltojen Ukrainalle antamaa aseapua kohtaan. Hän oli myös mukana helmikuussa Valkoisessa talossa järjestetyssä Trumpin ja Zelenskyin tapaamisessa, joka äityi Zelenskyin parjaamiseksi. Vance syytti tuolloin lehdistön edessä Zelenskyiä siitä, ettei tämä osoittanut Yhdysvalloille tarpeeksi kiitollisuutta Ukrainan saamasta avusta.

ITALIAN pääministeri Giorgia Meloni ajaa Ukrainan turvatakuiksi mekanismia, jossa Ukrainan liittolaiset päättäisivät sotilasavusta vuorokauden sisällä Venäjän mahdollisen uuden hyökkäyksen alettua.

Asiasta kertoi keskiviikkona uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä vedoten.

Italian ajama vaihtoehto on eräänlainen kevennetty versio Naton tarjoamista turvatakuista. Ukrainan kanssa sopimuksen tehneet maat sitoutuisivat neuvottelemaan pikaisesti vastatoimista, jos Venäjä aloittaisi uuden hyökkäyksen.

Melonin ajaman ehdotuksen mukaan liittolaiset voisivat antaa Ukrainalle esimerkiksi puolustuksellista tai taloudellista tukea sekä asettaa pakotteita Venäjää vastaan. Bloombergin mukaan ei ollut selvää, kuuluisiko kyseiseen vaihtoehtoon myös joukkojen lähettäminen Ukrainaan.

Bloombergin lähteet painottivat, että neuvottelut elävät ja niiden sisältö on muuttuu jatkuvasti.