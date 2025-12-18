Zelenskyi: Tarvitsemme päätöksen vuoden loppuun mennessä

Ukraina tarvitsee päätöksen EU:n rahallisesta tuesta vuoden loppuun mennessä, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessaan Brysselin EU-huippukokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyin mukaan EU:n tukipäätös vahvistaisi myös Ukrainan asemaa neuvotteluissa Ukrainan sodan lopettamisesta.

- Kaikki kysymykset liittyvät yhteen, Zelenskyi sanoi.

Brysselin huippukokouksessa on tarkoitus saada aikaan sopu siitä, kuinka EU varmistaa rahallisen tuen Ukrainalle seuraavien vuosien ajaksi.

Huippukokouksessa keskustellaan Venäjän jäädytettyihin varoihin perustuvasta sotakorvauslainasta, johon Belgia on suhtautunut vastahakoisesti. Belgia hallinnoi valtaosaa EU:ssa jäädytetyistä venäläisvaroista, minkä vuoksi maalla on ollut monia lainaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia huolia.

Sotakorvauslaina on Ukrainalle hyvin tärkeä, koska maan budjetin on arvioitu riittävän enää ensi kevään ajan.

Zelenskyi kertoi keskustelleensa huippukokouksessa kasvokkain Belgian pääministerin Bart de Weverin kanssa. Hän piti keskusteluja hyvinä ja sanoi osapuolten ymmärtävän toisiansa, mutta ei halunnut arvioida, johtavatko keskustelut sotakorvauslainakysymyksen ratkaisuun.

- Se jää nähtäväksi, Zelenskyi sanoi.

ZELENSKYILTÄ kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mitä hän sanoisi belgialaisille, joista enemmistö vastustaa sotakorvauslainajärjestelyä siihen liittyvien suurien riskien takia.

Zelenskyi painotti, että Ukrainalla on moraalinen oikeus Venäjän jäädytettyihin varoihin, kun Venäjä jatkuvasti tuhoaa Ukrainaa hyökkäyksillään. Hän suhtautui ymmärryksellä belgialaisten juridisiin huoliin, mutta korosti Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ukrainalaisten olevan belgialaisia suurempien uhkien kohteena.

- Aina voi pelätä Venäjän käynnistämiä oikeustoimia, mutta ne eivät ole yhtä pelottavia kuin se, että Venäjä on maasi rajoilla, Zelenskyi tiivisti.

- Ukraina puolustaa Eurooppaa, ja sitä täytyy auttaa, hän jatkoi.