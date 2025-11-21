Ulkomaat
21.11.2025 15:54 ・ Päivitetty: 21.11.2025 15:54
Zelenskyi: Ukrainaa ei petetty helmikuussa 2022 eikä petetä nyt
Ukraina aikoo esittää vaihtoehtoja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaan, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Zelenskyin mukaan riskinä on, että Ukraina menettää Yhdysvaltojen tuen. Presidentti sanoi puheessaan, että toisena vaihtoehtona on, että Ukraina menettää arvokkuutensa.
Zelenskyin mukaan Ukrainaa ei petetty helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi maahan, eikä niin tulla tekemään nytkään.
Ukrainain presidentinkanslian lähteen mukaan Zelenskyi on tänään keskustellut puhelimitse Yhdysvaltojen varapresidentin J. D. Vancen kanssa.
