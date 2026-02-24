Zelenskyi vetosi Ukrainan energiajärjestelmän korjaamiseksi – ”Meidän on ajateltava jo ensi talvea”

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsuttu halukkaiden koalitio kokoontui Kiovassa tiistaina, sodan alkamisen neljäntenä vuosipäivänä. Presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi kokouksen aluksi muihin osallistujiin Venäjän iskuissa tuhoutuneen Ukrainan energiajärjestelmän korjaamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyin mukaan Ukrainalla on ollut kauhea talvi, ja tuhojen korjaaminen omin voimin olisi erittäin vaikeaa.

- Toivon meidän voivan lopettaa tämän sodan, mutta meidän on joka tapauksessa ajateltava jo ensi talvea, Zelenskyi muistutti.

- Me tarvitsemme rauhaa, mutta meidän täytyy valmistautua kaikenlaisiin muihin haasteisiin Venäjän taholta, hän jatkoi.

Etäyhteydellä kokouksessa puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi myös suhtautuvansa ”vähintäänkin hyvin epäilevästi” rauhan mahdollisuuteen lyhyellä aikavälillä. Hänen mukaansa pitää selkeästi todeta se tosiasia, ettei Venäjä halua rauhaa Ukrainaan.

Energia-avun lisäksi Zelenskyi toisti Ukrainan tarvitsevan kipeästi lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntaohjuksia ja kiitteli samalla viimeisimmästä ilmatorjunnan apupaketista.

- En voi kertoa kaikkia yksityiskohtia, mutta puolet paketista on jo täällä – ne tulivat kaksi päivää sitten. Zelenskyi sanoi.

ZELENSKYI, Macron ja niin ikään etäyhteydellä puhunut Britannian pääministeri Keir Starmer korostivat kaikki Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisen tärkeyttä erityisesti vientiöljyä kuljettavan varjolaivaston osalta. Todellisuudessa EU:n 20. pakotepaketti ja 90 miljardin euron tukilaina Ukrainalle ovat suurissa vaikeuksissa Unkarin vastustuksen takia.

- Toivon, ettei 90 miljardin kanssa tulee liikaa haasteita. Tarvitsemme sitä rahaa sotureillemme ja siviileillemme, Zelenskyi sanoi.

Sodan päättämiseen tähtäävien ja Yhdysvaltain välityksellä käytyjen neuvotteluiden osalta Zelenskyi sanoi Ukrainan haluavan Euroopan mukaan pöytään.

- Teemme voitavamme, jotta eurooppalaiset olisivat mahdollisimman paljon mukana, ja luotamme johtajuuteenne näissä neuvotteluissa, Zelenskyi sanoi.

Täysimittaisen sodan alkamisen neljäntenä vuosipäivänä pidettyyn halukkaiden koalition kokoukseen osallistui etäyhteydellä tai paikan päällä yli 30 Ukrainan tukijaa. Kiovassa olivat muun muassa presidentti Alexander Stubb sekä pääministerit kaikista muista Pohjoismaista sekä Virosta. Latviasta ja Kroatiasta

Lisäksi Kiovaan olivat matkanneet EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

Johtajat kävivät aamupäivällä kunnioittamassa Ukrainan puolesta kaatuneiden muistoa laskemalla kynttilät muistopaikalle Kiovan Maidanin aukiolla. Lippumeressä näkyi selvästi myös useita Suomen lippuja kaatuneiden vapaaehtoisten muistoksi.

Niilo Simojoki / STT