Zelenskyi vieraaksi Valkoiseen taloon ensi viikolla – tapaa tänään von der Leyenin Kiovassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja demokraattien presidenttiehdokkaan, varapresidentti Kamala Harrisin ensi viikolla Valkoisessa talossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolmikon on määrä tavata ensi torstaina, kolme päivää sen jälkeen kun YK:n yleiskokousviikko on käynnistynyt New Yorkissa.

Ukrainan presidentinkanslian mukaan Zelenskyi suunnittelee tapaavansa myös entisen presidentin ja republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin. Asiaa ei välittömästi vahvistettu Trumpin leiristä.

Kokous on Zelenskyille huipputärkeä, sillä siellä on määrä keskustella myös Ukrainan pyynnöstä saada käyttää lännen pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperällä.

Ukrainan tärkein tukija Yhdysvallat on ollut asiassa toistaiseksi varovaisella kannalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että jos lupa Ukrainalle myönnettäisiin, tarkoittaisi se sotilasliitto Naton olevan sodassa Venäjän kanssa.

EUROOPAN komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tekee tänään lyhyen vierailun Ukrainaan. Hän tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

EU haluaa auttaa Ukrainaa esimerkiksi siinä, miten ehkäistä ja korjata Venäjän hyökkäyksen energiainfrastruktuurille aiheuttamia vahinkoja.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoitti torstaina, että alkavasta talvesta on tulossa Ukrainan energiahuollolle hyvin vaikea. Ukraina on menettänyt yli kaksi kolmasosaa sähköntuotannon kapasiteetistaan Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyssodan aikana.