Zelenskyin ohjelma Suomessa: päättäjätapaamisia, puheita ja pommisuojassa käynti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on puolisoineen vierailulla Suomessa ja tapaa tänään presidentti Alexander Stubbin. Keskustelujen aiheina ovat presidentin kanslian mukaan Suomen tuki Ukrainalle ja askeleet Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi tapaa Helsingissä myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja pääministeri Petteri Orpon (kok.).

Vierailu Suomeen on Zelenskyin ensimmäinen Stubbin presidenttikaudella. Stubb on käynyt Ukrainassa jo kahdesti, viimeksi helmikuussa.

Zelenskyi vieraili edellisen kerran Suomessa toukokuussa 2023 presidentti Sauli Niinistöä tapaamassa. Eilen Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä pian saapumisensa jälkeen tulleensa vierailulle ystävien ja liittolaisten luo.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailu käynnistyy keskiviikkona vastaanottoseremonioilla Presidentinlinnan etupihalla. Niiden jälkeen käytäviin keskusteluihin osallistuvat presidenttien lisäksi muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Keskustelujen päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, minkä jälkeen keskusteluihin osallistuu myös puolustusteollisuudessa toimivien yritysten edustajia.

Presidenttien puolisoilla Olena Zelenskalla ja Suzanne Innes-Stubbilla on vierailun aikana myös omaa erillistä ohjelmaa. He vierailevat muun muassa peruskoulussa yhdessä opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tapaaminen Helsingin ja Tampereen yliopistojen rehtoreiden ja professoreiden kanssa.

Iltapäivällä Stubb ja Zelenskyi puolisoineen tapaavat opiskelijoita Helsingin yliopistolla ja osallistuvat keskustelutilaisuuteen. Päivän päätteeksi presidentit tutustuvat vielä väestönsuojeluun.

KUN VUOSI SITTEN presidentti Stubb aloitti virassaan, hän määritteli työlleen kolme prioriteettia, joista ykkönen oli Ukraina. Presidenttien yhteydenpito onkin ollut aktiivista. Stubbilla ja Zelenskyillä on ollut useita virallisia tapaamisia ja puhelinkeskusteluja.

Stubb on hahmotellut, että Ukraina voisi lähestyä rauhaa kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe olisi Ukrainan asemien vahvistaminen liittolaisten tuella ennen neuvottelujen alkua, toinen vaihe olisi aselepo ja kolmas vaihe varsinaiset rauhanneuvottelut. Stubb kannattaa myös sitä, että Euroopan maat nimittäisivät yhteisen erityislähettilään Ukrainaa koskeviin neuvotteluihin.

Suomi ja presidentti Stubb ovat viime aikoina näytelleet näkyvää roolia Euroopan Ukraina-diplomatiassa. Lontoossa maaliskuun alussa pidetyssä Ukraina-huippukokouksessa presidentti Stubb istui samassa pöydässä Zelenskyin, kokousta isännöineen Britannian pääministerin Keir Starmerin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Kokouksen jälkeen Zelenskyi ja Stubb kävivät myös puhelinkeskustelun.

- Suomi on nähnyt paljon vaivaa rehellisen rauhan toteuttamiseksi. Olemme yhdenmukaistaneet suunnitelmamme lähitulevaisuudelle ja koordinoineet prioriteettimme, Zelenskyi kommentoi tuolloin viestipalvelu X:ssä.