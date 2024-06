64 kansalaisjärjestöä vetoaa hallitukseen tuen puolesta – ”Päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia”

Yhteensä 64 kansalaisjärjestöä vetoaa hallitukseen viestintä- ja globaalikasvatustuen avaamisen puolesta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on päättänyt lakkauttaa kansalaisjärjestöille suunnatun VGK-tuen tämän vaalikauden ajaksi. Demokraatti Demokraatti

Ulkoministeriö on myöntänyt tukea järjestöjen kehitysviestintää, globaalikasvatusta ja yritysvastuuta koskeviin hankkeisiin. Ulkoministeriö ilmoitti maanantaina, ettei tukea avata tällä vaalikaudella. Viime hakukierroksella järjestöille myönnettiin tukea yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo julkaisi keskiviikkona 64 kansalaisjärjestön allekirjoittaman kannanoton, jonka ovat allekirjoittaneet esimerkiksi Eetti, Suomen Rauhanliitto, Finnwatch, Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe, Plan International Suomi, Fida International, Väestöliitto ja Marttaliitto.

– Kyseessä on erittäin kielteinen päätös, joka tulisi perua. Voimaan jäädessään päätös olisi isku vasten tuloksellista työtä, jota järjestöt ovat saaneet aikaiseksi globaalikasvatuksessa, kehitysviestinnässä ja yritysvastuutyössä. Lisäksi se olisi jälleen yksi tapa, jolla hallitus kaventaa kansalaisyhteiskunnan moninaisuutta, kannanotossa todetaan.

FINGON globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivipäki-Pelluz muistuttaa, että VGK-tuki on todettu riippumattomassa arviossa tehokkaaksi ja tarpeelliseksi.

– Lakkautuspäätös vaikuttaa mahdollisuuksiin kouluttaa lapsia, nuoria ja kasvattajia maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä, kuten ilmastosta, rauhasta ja antirasismista, kirittää yrityksiä vastuulliseen liiketoimintaan ja viestiä suomalaisille kestävästä kehityksestä, hän sanoo tiedotteessa.

– Tämä on lyhytnäköinen päätös ajassa, jossa näille asioille on huutava tarve – me tarvitsemme tietoa kestävämmästä elämäntavasta ja siitä, miten voimme vaikuttaa. Päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia. Lisää aiheesta Järjestöissä pöyristyttiin ulkoministeriön rahoituspäätöksestä – “Päätös on ideologinen”

Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu arvioi tiedotteessa, että perustelut päätökselle ovat hatarat. Hän muistuttaa, että lakkautus heikentää moniäänisen kansalaisyhteiskunnan ja etenkin pienempien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

– Tuen lakkauttaminen on poliittinen valinta, rahaa tuen avaamiseksi olisi kehysriihessäkin päätetyn mukaan ollut. Lakkauttaminen myös heikentää muita rahoitusmahdollisuuksia. Ulkoministeriön ilmoituksen mukaan vgk-tuen lakkauttamisen yhteydessä vahvistetaan järjestöjen mahdollisuuksia kansainvälisiin rahoitushakuihin. On valitettavan todennäköistä, että mahdollisuudet päinvastoin kapenevat: kv-rahoitusten edellytyksenä on usein vakaa perusrahoitus, jonka päälle muuta rahoitusta järjestöissä rakennetaan, hän sanoo.

JÄRJESTÖISTÄ Eetti ja Suomen Rauhanliitto avaavat tiedotteessa, miten VGK-tuen lakkauttaminen vaikuttaa järjestöjen toimintaan.

– Eetissä olemme hanketuen avulla kirittäneet yritysten ihmisoikeus- ja ympäristötyötä, tutkineet yritystoiminnan vastuullisuutta ja kouluttaneet satoja nuoria yritysvastuusta ja vaikuttamisesta ympäri Suomen. Rahoituksen leikkaus tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, kuinka vaikuttavaa työtä järjestöt pystyvät jatkossa tekemään. Tulevaisuudennäkymät ovat synkät, Eetti ry:n toiminnanjohtaja Emma Mikkilä kertoo.

Suomen Rauhanliiton globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen kertoo, että tuen lakkauttaminen tarkoittaa Rauhankoulu-toiminnan jatkumisen olevan vakavasti uhattuna.

– Rauhankoulu on 25 vuoden ajan tukenut kouluja opetussuunnitelmien mukaisen rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamisessa. VGK-tuen turvin on tehty laajamittaista ja vaikuttavaa koulutusyhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, tarjottu työpajoja koululaisryhmille sekä koulutuksia opetus- ja nuorisoalan ammattilaisille ja opiskelijoille, hän kertoo.

VGK-tuen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä ja kannustaa heitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.