95-vuotias sijoitusguru Warren Buffett lopettaa hommansa

Osakemarkkinoiden tunnetuimpiin vaikuttajahahmoihin kuuluva sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja Warren Buffett (s. 1930) jää tänään eläkkeelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

95-vuotias Buffett ilmoitti toukokuussa eläköityvänsä tämän vuoden loppuun mennessä. Sijoittajaveteraanin paikalle uudeksi toimitusjohtajaksi nousee pitkään seuraajaehdokkaana nähty Greg Abel (s. 1962).

Buffett kertoi marraskuussa viimeisessä kirjeessään osakkeenomistajille, että hän aikoo nopeuttaa lahjoitusten tekemistä lastensa säätiöihin. Lisäksi hän ilmoitti pitävänsä merkittävän määrän Berkshire Hathawayn osakkeita, kunnes osakkeenomistajien luotto yhtiön uuteen johtoon vakiintuu.

- Luottamuksen saavuttamisen ei pitäisi viedä kauan aikaa. Lapseni ja Berkshiren johto ovat sataprosenttisesti Gregin takana, Buffett muotoili.

Buffett vannoi vetäytyvänsä hiljaiseloon, vaikkakin hän lupasi lähettää myös jatkossa kiitospäivänä vuosittaisen tervehdyksensä yhtiön osakkeenomistajille.

- En enää kirjoita Berkshiren vuosikertomusta tai puhu loputtomasti vuosikokouksessa, Buffett vitsaili.

BUFFETIA pidetään yhtenä maailman menestyksekkäimmistä sijoittajista. Hänen eläköitymisilmoituksensa jälkeen monet yritysjohtajat ylistivät veteraanisijoittajan perintöä liike-elämässä.

- Warrenin kaltaista ihmistä ei ole ollut koskaan. Useat ihmiset, minä mukaan lukien, ovat inspiroituneet hänen viisaudestaan, sanoi viestipalvelu X:ssä teknologiajätti Applen toimitusjohtaja Tim Cook.

Buffett on noussut alansa legendaksi kyvyllään selittää sijoituspäätöksiään kansantajuisesti, mikä on tuonut hänelle lempinimen ”Omahan oraakkeli”.

Buffett on monesti toiminut markkinoiden yleisestä mielialasta poikkeavalla tavalla ja silti menestynyt sijoittamisessa erittäin hyvin.

Berkshire Hathaway on kehittynyt Buffettin johdolla keskisuuresta tekstiiliyhtiöstä valtavaksi monialayhtiöksi, jonka pörssiarvo on singahtanut yli biljoonaan dollariin.

Talouslehti Forbesin mukaan Buffettin oma omaisuus oli joulukuun lopulla yli 148 miljardia dollaria.