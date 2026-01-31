Ulkomaat
31.1.2026 12:41 ・ Päivitetty: 31.1.2026 12:41
Ääntenlaskennasta rikostutkinta Kosovossa – Kurti varmisti vaalivoiton
Kosovossa virkaa tekevän pääministerin puolueen vaalivoitto on varmistunut.
Vaalilautakunta vahvisti parlamenttivaalien tuloksen tarkastuslaskennan jälkeen tänään.
Tarkastuslaskennan mukaan virkaa tekevän pääministerin Albin Kurtin Vetevendosje-puolue sai 51,1 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä. Vaalit käytiin joulukuussa.
Äänet määrättiin laskettavaksi uudelleen aiemmin tässä kuussa sen jälkeen, kun ääntenlaskuissa oli havaittu epätarkkuuksia. Asiasta aloitettiin myös rikostutkinta.
