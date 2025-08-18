Ulkomaat
18.8.2025 12:20 ・ Päivitetty: 18.8.2025 12:20
ABC News: Ukrainan presidenttiä sättinyt Vance mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamiseen
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance osallistuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen tänään Washingtonissa. Asiasta kertoo lähteensä perusteella ABC News.
Vance oli mukana myös helmikuussa, kun Zelenskyin vierailu Valkoisessa talossa kärjistyi ilmiriidaksi. Tuolloin Vance muun muassa sätti median edessä Zelenskyiä kiittämättömyydestä.
Trump tapaa tänään Valkoisessa talossa myös muita eurooppalaisia johtajia, mukaan lukien presidentti Alexander Stubbin.
