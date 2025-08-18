Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.8.2025 08:08 ・ Päivitetty: 18.8.2025 08:37

Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tulevia budjettineuvotteluja kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Oulussa.

Rane Aunimo

Demokraatti

Orpolta kysyttiin mediatilaisuudessa julkisuudessa olleista erimielisyyksistä hallituksen sisällä. Pääministeri sanoi, ettei kuitenkaan ole asiasta huolissaan.

– Ne kaikki muut, 90 prosenttia asioista, jotka menevät samaan aikaan eteenpäin, niistä olemme hyvinkin samanmielisiä. Olemme samanmielisiä budjetin osalta siinä, että pidämme kiinni velkasuhteen taittamisesta 2027, että me tarvitsemme miljardisopeutustason – siihenhän (valtiovarainministeri Riikka) Purran (ps.) budjettiesitys pääasiallisesti vastaa.

Orpon mukaan kokonaan toinen asia on paljon porua aiheuttanut Purran ja perussuomalaisten oma leikkauslista.

– Hän itse sanoi, että se on hänen listansa, nimenomaan se leikkauslista. Muutoin budjettiesitys on tietenkin valtiovarainministerin ja ministeriön neuvottelujen ja kaiken työn pohjaksi.

Orpo korosti, että leikkauslistasta pitää löytää yhteinen näkemys puolueiden välillä.

– Totta kai se on vaikeaa. Me olemme sopeuttaneet melkein 10 miljardia ja taas pitäisi tehdä miljardi. Se ei ole helppoa.

Orpo vastasi myös, että työlainsäädännön uudistuksessa on edettävä hallitusohjelman tahdon mukaisesti. Ilmasto- ja energialaista hän totesi, että hallituksen sisällä on ”painotuseroja”, mutta neuvottelut jatkuvat.

– En ole kauhean huolissani. On tässä nyt enemmän julkista keskustelua hallituksen pöydällä olevista asioista, mihin kahden vuoden aikana totuttiin, Orpo sanoi mediatilaisuudessa.

Mahdollisista sosiaaliturvan uusista leikkauksista pääministeri sanoi, että ”kaikki kivet on käännettävä”, muttei linjannut asiasta vielä sen tarkemmin.

– Kokoomuksen puheenjohtajana kerron joitakin painotuksia, joita meillä on. Kuten ettemme halua kiristää työn verotusta.

Kaikki on kuitenkin neuvottelujen alla, koska yhteinen kanta on muodostettava.

– Jokainen joutuu joustamaan, puolueilla on erilaisia näkökulmia ja ne pitää saada yhteen.

PUHEESSAAN Orpo sanoi, että syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen.

– Tässä ratkaisussa punnitaan puolueiden vastuullisuus. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat kulloisenkin hallituksen käsissä.

Orpon mukaan hänen hallituksensa on estänyt Suomen ajautumisen hallitsemattomaan velkakierteeseen.

– Suomen talouden saaminen kestävälle pohjalle on useamman vaalikauden työ. Valtiovarainministeriön mukaan seuraavalla vaalikaudella menosäästöjä olisi löydettävä kuudesta kymmeneen miljardia, jotta pystymme kattamaan kasvavat puolustus- ja hoivamenot. Yhtäkään puoluetta ei pidä päästää helpolla. Jokaisen puolueen on kerrottava suomalaisille rehellisesti ja uskottavasti, lukujen kera, miten se saisi säästöt aikaiseksi. Se jos mikä olisi reilua.

Pääministerin mukaan hallitus tekee syksyn budjettiriihessä päätökset noin miljardin euron lisäsäästöistä. Säästöjen lisäksi velaksi elämisen lopettaminen edellyttää talouden kasvua.

– Onneksi meillä on tänään perusteltu syy optimismiin. On kiistaton tosiasia, että talouden kasvu on alkanut. Teollisuudessa, erityisesti kemian- ja metalliteollisuudessa, tilauskirjat ovat täyttyneet rivakammin kuin vuotta aiemmin.

