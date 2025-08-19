Adlercreutz: Ei vihjettäkään siitä, että lapset olisivat käyttäneet burkia kouluissa

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää musliminaisten burkien tai niqabien käyttämistä vähäisenä tai olemattomana ongelmana kouluissa. Hänen mielestään lainsäädännön resursseja ei sen vuoksi kannattaisi käyttää niiden kieltämiseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Adlercreutz kommentoi asiaa kysyttäessä tiedotustilaisuudessa tiistaina, kun RKP:n eduskuntaryhmä kokoontui kesäkokoukseensa Turkuun.

- Olen sitä mieltä, että eiväthän niqabit ja burkat kuulu kouluun. Mutta yhtä lailla olen iloinen siitä, että niitä ei näytä kouluissa esiintyvän, Adlercreutz sanoi.

- Ministeriöön ei ole tullut ensimmäistäkään vihjettä siitä, että burkia olisi lapsilla esiintynyt. On joitain mahdollisia havaintoja siitä, että jollain joskus ehkä on ollut niqab, mutta sekin on hyvin epävarmaa.

ADLERCREUTZIN mielestä burkien ja niqabin kieltäminen lailla olisi huonoa lainsäädäntöresurssien käyttöä tilanteessa, jossa ongelma on vähäinen tai olematon.

- Jos näitä tapauksia esiintyy, paljon järkevämpi polku on käyttää niitä keinoja, joita kouluilla jo on. Kouluilla on mahdollisuus säätää näistä asioista.

Adlercreutzin mukaan asiasta pitäisi myös keskustella vanhempien kanssa.

Hän ilmaisi myös huolensa siitä, että jos huivit kiellettäisiin, voisi käydä niin, että jotain nuorta ei päästettäisi kotoa kouluun ollenkaan.

Aihe on noussut kesällä keskusteluun valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja tasa-arvoasioista vastaavan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kannanottojen jälkeen.

Purra kirjoitti sosiaalisessa mediassa heinäkuussa, että burkat, niqabit ja pikkutyttöjen huivit pitäisi kieltää kokonaan, ensimmäisenä kouluissa. Elokuussa Grahn-Laasonen puolestaan sanoi sosiaalisessa mediassa, että kasvot peittävät burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin.