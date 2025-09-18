Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.9.2025 11:38 ・ Päivitetty: 18.9.2025 11:38

Adlercreutz Palestiinan tunnustamisesta: ”Nyt olisi tilaisuus edetä, mutta hallituksessa mielipiteet ovat hajallaan”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz Kuntamarkkinoiden järjestämässä puoluejohtajien paneelissa Helsingissä 17. syyskuuta.

RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan puolueen kanta on jo pitkään ollut, että Suomen olisi syytä edetä Palestiinan tunnustamisessa.

Demokraatti

Demokraatti

– Nyt, kun iso joukko meitä lähellä olevia maita tunnustaa Palestiinan, tilaisuus olisi syytä käyttää hyväksi, Adlercreutz sanoi medialle eduskunnassa torstaina.

Siihen, kuinka iso kysymys Palestiinan tunnustaminen on RKP:lle, hän ei vastannut suoraan.

– Ajattelen, että tunnustaminen olisi Suomen ulkopolitiikan kannalta pragmaattista ja järkevää. On myös esimerkiksi Ukrainan tukemisen kannalta oleellista, että Eurooppa näyttäytyy mantereena, jossa pystytään katsomaan konflikteja samoilla silmillä.

PALESTIINAN valtion ovat ensi viikolla alkavan YK:n yleiskokouksen aikana tunnustamassa muun muassa Ranska, Britannia, Belgia, Portugali ja Kanada.

Oppositiopuolueista SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vetosivat eilen Petteri Orpon (kok.) hallitukseen, jotta se antaisi välittömästi esityksen Palestiinan tunnustamisesta. Myös presidentti Alexander Stubb on ilmoittanut kannattavansa tunnustamista.

Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset taas ovat kerta toisensa jälkeen ilmoittaneet vastustavansa tunnustamista.

Lisää aiheesta

Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

Adlercreutzkaan ei vaikuttanut uskovan, että hallitus saisi aikaan esityksen ennen kokousta.

– Ensi viikkoon on aikaa, mutta on selvää, että hallituksen sisällä mielipiteet ovat aika lailla hajallaan, hän muotoili.

 

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

17.9.2025 13:04

Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
17.9.2025
Työttömän peruspulma: ”Päättäjät eivät tiedä tai tunnusta tosiasioita”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
17.9.2025
Arvio: Heikki Ojasen kirjassa sivistyksen hiipuminen on suurempi vaara kuin ydinsota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU