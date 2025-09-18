Adlercreutz Palestiinan tunnustamisesta: ”Nyt olisi tilaisuus edetä, mutta hallituksessa mielipiteet ovat hajallaan”

RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan puolueen kanta on jo pitkään ollut, että Suomen olisi syytä edetä Palestiinan tunnustamisessa. Demokraatti Demokraatti

– Nyt, kun iso joukko meitä lähellä olevia maita tunnustaa Palestiinan, tilaisuus olisi syytä käyttää hyväksi, Adlercreutz sanoi medialle eduskunnassa torstaina.

Siihen, kuinka iso kysymys Palestiinan tunnustaminen on RKP:lle, hän ei vastannut suoraan.

– Ajattelen, että tunnustaminen olisi Suomen ulkopolitiikan kannalta pragmaattista ja järkevää. On myös esimerkiksi Ukrainan tukemisen kannalta oleellista, että Eurooppa näyttäytyy mantereena, jossa pystytään katsomaan konflikteja samoilla silmillä.

PALESTIINAN valtion ovat ensi viikolla alkavan YK:n yleiskokouksen aikana tunnustamassa muun muassa Ranska, Britannia, Belgia, Portugali ja Kanada.

Oppositiopuolueista SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vetosivat eilen Petteri Orpon (kok.) hallitukseen, jotta se antaisi välittömästi esityksen Palestiinan tunnustamisesta. Myös presidentti Alexander Stubb on ilmoittanut kannattavansa tunnustamista.

Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset taas ovat kerta toisensa jälkeen ilmoittaneet vastustavansa tunnustamista. Lisää aiheesta Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

Adlercreutzkaan ei vaikuttanut uskovan, että hallitus saisi aikaan esityksen ennen kokousta.

– Ensi viikkoon on aikaa, mutta on selvää, että hallituksen sisällä mielipiteet ovat aika lailla hajallaan, hän muotoili.