Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.9.2025 13:04 ・ Päivitetty: 17.9.2025 14:23

Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Vasemmistoliiton Mai Kivelä, Vihreiden Inka Hopsu ja SDP:n Tytti Tuppurainen puhuvat tiedotustilaisuudessa eduskunnassa Helsingissä 17. syyskuuta.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vetoavat Petteri Orpon (kok) hallitukseen Palestiinan valtion välittömäksi tunnustamiseksi.

Demokraatti

Demokraatti

Oppositiopuolueet kertoivat yhteisestä vetoomuksestaan eduskunnassa keskiviikkona iltapäivällä. Oppositio muistutti, että YK:n riippumaton tutkimuskomissio julisti eilen Israelin tekevän Gazassa kansanmurhaa.

Israel aloitti tällä viikolla hyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi, ja tätä on pitänyt kansainvälisen oikeuden vastaisena niin presidentti Alexander Stubb kuin Petteri Orpokin.

OPPOSITION mielestä hallituksen pitääkin toimia nyt presidentinkin toivomalla tavalla ja tunnustaa Palestiinan valtio välittömästi.

– Mikäli Petteri Orpo ei tähän hallituksessaan pysty, hänen pitää antaa asia eduskunnan käsiteltäväksi, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen näkee Palestiina-kysymyksen liittyvän myös Suomen ulkopolitiikan johtamiseen, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaan.

– Me tiedämme tasavallan presidentin Alexander Stubbin kannan asiaan. Olisi hyvin erikoista, jos kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla ajautuisimme umpikujaan asiassa, jossa Suomen kannalta keskeiset samanmieliset maat ovat nyt liikkeellä.

Lisää aiheesta

Stubb Latviassa: Suomi tuomitsee Israelin maahyökkäyksen Gazaan – ”Jotenkin en usko saavani esitystä Palestiinan tunnustamisesta ennen YK-kokousta”
YK:n tutkintakomissio: Kyllä, Gazassa tehdään kansanmurhaa

PALESTIINAN valtion on ensi viikolla alkavan YK:n yleiskokouksen aikana tunnustamassa muun muassa Ranska, Britannia, Belgia, Portugali ja Kanada.

– Petteri Orpolla on iso vastuu toimia tässä erityisesti myös siksi, että arabimaat Saudi-Arabian johdolla ovat liikkeellä. Siellä on halua toimia myös Israelin tunnustamisen puolesta ja huolehtia siitä, ettei terroristiseksi luokitellulla Hamas-järjestöllä ole roolia Palestiinan valtiossa. Juuri nyt on myös Suomen aika toimia, koska sillä voidaan vähentää myös terroristisen Hamasin vaikutusvaltaa Palestiinassa, Tuppurainen sanoi.

SDP kysyi vetoomukseen mukaan kaikkia oppositiopuolueita, mutta esimerkiksi keskusta ei siihen liittynyt.

– Keskusta vastaa omasta toiminnastaan. Olemme halunneet huolehtia laajapohjaisesta opposition yhteisestä näkemyksestä.

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan ”asiassa (eli Palestiinan tunnustamisessa) päävastuu on hallituksella”.

– Keskustan kanta on, että tärkeintä olisi saada Gazaan tulitauko, humanitaarista apua ja rauha. Mitä tunnustamiseen tulee, olisi suotavaa, että Suomen merkittävistä ulkopoliittisista linjauksista olisi yksimielisyys, Kaikkonen muotoili Demokraatille.

Mikäli hallitus ei SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden vetoomukseen toivotulla tavalla vastaa, se voi löytää Tuppuraisen mukaan edestään välikysymyksen.

– Jos välikysymys esitetään, keskusta harkitsee siihen liittymistä tilanteen mukaan. Mutta peruslinjamme on sama kuin tässä vetoomusasiassa, Antti Kaikkonen kommentoi.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Inka Hopsun mukaan vastausaikataulu on 23. syyskuuta alkavan YK:n yleiskokouksen vuoksi tiukka.

PÄÄMINISTERI Orpo kommentoi Palestiinan tunnustamista viimeksi tänään Yleisradiolle eduskunnassa. Hän ei ottanut kantaa siihen, olisiko Palestiinan tunnustavien länsimaiden ryhmästä poisjääminen ensi viikolla Suomen etujen mukaista.

– Meillä on työ kesken hallituksessa, arvioimme asiaa, Orpo sanoi Ylelle.

Orpo myös toisti, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa päätetty päälinja on, että Suomi edistää kahden valtion mallia.

Uutista täydennetty klo 16.52 ja 17.22 Orpon ja Kaikkosen kommenteilla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

16.9.2025 15:34

Stubb Latviassa: Suomi tuomitsee Israelin maahyökkäyksen Gazaan – ”Jotenkin en usko saavani esitystä Palestiinan tunnustamisesta ennen YK-kokousta”

Ulkomaat

16.9.2025 10:25

YK:n tutkintakomissio: Kyllä, Gazassa tehdään kansanmurhaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU