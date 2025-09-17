Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vetoavat Petteri Orpon (kok) hallitukseen Palestiinan valtion välittömäksi tunnustamiseksi. Demokraatti Demokraatti

Oppositiopuolueet kertoivat yhteisestä vetoomuksestaan eduskunnassa keskiviikkona iltapäivällä. Oppositio muistutti, että YK:n riippumaton tutkimuskomissio julisti eilen Israelin tekevän Gazassa kansanmurhaa.

Israel aloitti tällä viikolla hyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi, ja tätä on pitänyt kansainvälisen oikeuden vastaisena niin presidentti Alexander Stubb kuin Petteri Orpokin.

OPPOSITION mielestä hallituksen pitääkin toimia nyt presidentinkin toivomalla tavalla ja tunnustaa Palestiinan valtio välittömästi.

– Mikäli Petteri Orpo ei tähän hallituksessaan pysty, hänen pitää antaa asia eduskunnan käsiteltäväksi, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen näkee Palestiina-kysymyksen liittyvän myös Suomen ulkopolitiikan johtamiseen, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaan.

PALESTIINAN valtion on ensi viikolla alkavan YK:n yleiskokouksen aikana tunnustamassa muun muassa Ranska, Britannia, Belgia, Portugali ja Kanada.

– Petteri Orpolla on iso vastuu toimia tässä erityisesti myös siksi, että arabimaat Saudi-Arabian johdolla ovat liikkeellä. Siellä on halua toimia myös Israelin tunnustamisen puolesta ja huolehtia siitä, ettei terroristiseksi luokitellulla Hamas-järjestöllä ole roolia Palestiinan valtiossa. Juuri nyt on myös Suomen aika toimia, koska sillä voidaan vähentää myös terroristisen Hamasin vaikutusvaltaa Palestiinassa, Tuppurainen sanoi.

SDP kysyi vetoomukseen mukaan kaikkia oppositiopuolueita, mutta esimerkiksi keskusta ei siihen liittynyt.

– Keskusta vastaa omasta toiminnastaan. Olemme halunneet huolehtia laajapohjaisesta opposition yhteisestä näkemyksestä.

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan ”asiassa (eli Palestiinan tunnustamisessa) päävastuu on hallituksella”.

– Keskustan kanta on, että tärkeintä olisi saada Gazaan tulitauko, humanitaarista apua ja rauha. Mitä tunnustamiseen tulee, olisi suotavaa, että Suomen merkittävistä ulkopoliittisista linjauksista olisi yksimielisyys, Kaikkonen muotoili Demokraatille.

Mikäli hallitus ei SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden vetoomukseen toivotulla tavalla vastaa, se voi löytää Tuppuraisen mukaan edestään välikysymyksen.

– Jos välikysymys esitetään, keskusta harkitsee siihen liittymistä tilanteen mukaan. Mutta peruslinjamme on sama kuin tässä vetoomusasiassa, Antti Kaikkonen kommentoi.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Inka Hopsun mukaan vastausaikataulu on 23. syyskuuta alkavan YK:n yleiskokouksen vuoksi tiukka.

PÄÄMINISTERI Orpo kommentoi Palestiinan tunnustamista viimeksi tänään Yleisradiolle eduskunnassa. Hän ei ottanut kantaa siihen, olisiko Palestiinan tunnustavien länsimaiden ryhmästä poisjääminen ensi viikolla Suomen etujen mukaista.

– Meillä on työ kesken hallituksessa, arvioimme asiaa, Orpo sanoi Ylelle.

Orpo myös toisti, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa päätetty päälinja on, että Suomi edistää kahden valtion mallia.

Uutista täydennetty klo 16.52 ja 17.22 Orpon ja Kaikkosen kommenteilla.