Aikataulut kuumottavat eduskunnassa – istuntotauolle sittenkin jo heinäkuun alusta?

Eduskunnassa näyttää tulevan tavaksi, että aikataulut paukkuvat kesällä. Istuntovapaalle on yhä vaikeampi ponnistaa juhannukselta tai edes heinäkuun alusta, johon pyritään.

Ulkopolitiikan ja kotimaisen politiikan jatkuva turbulenssi ei kuitenkaan armahda. Pientä hengähdystaukoa oli luvassa juhannuksen tietämille, mutta juhannusaatonaattoon eli huomiseksi päätettiin sysätä välikysymyskeskustelu, jossa käsitellään elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemaa.

Puhemiesneuvostossa välikysymyksen ajankohta herätti keskustelua. Oppositiossa oli halua sijoittaa keskustelu juhannuksen jälkeen ja hallituspuolueet luonnollisesti haluaisivat asian nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Saattoipa hallituspuolueissakin olla osin ymmärrystä opposition aikataululle, äkkinäiset vaihtelut aiheuttavat erilaisia aikatauluongelmia.

Puhemies Jussi Halla-aholla (ps.) on asiassa kuitenkin ratkaisevaa sananvaltaa. Välikysymyskeskustelu käydään siis torstaina ja istuntovaraus on nyt palautettu päivälle.

– Päätös on senkaltainen, että puhemies päättää sen yksin. Mutta kävimme konsultoivan keskustelun, jossa esitettiin kumpaankin suuntaan argumentteja. Ne noudattivat aika lailla hallitusryhmien ja oppositioryhmien välisiä rajoja, Halla-aho totesi Demokraatille .

VÄLIKYSYMYKSEN äänestykset järjestetään heti juhannusviikonlopun jälkeen maanantaina.

Halla-ahon yksi perustelu ajoitukselle on se, että niin pääministerillä kuin Rydmanilla on aikataulukiireitä ensi viikolla. Myös tämä on herättänyt hämmennystä. Varapuhemies, Tarja Filatov (sd.), otti poikkeuksellisesti julkisesti kantaa asiaan.