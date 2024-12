Aino-Kaisa Pekonen: Krista Kiuru on ollut pitkään kiusaamisen ja pilkan kohde

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on järkyttynyt Krista Kiuruun (sd.) eilen kohdistuneesta väkivallasta. Tuntematon mies löi Kiurua nyrkillä kasvoihin Helsingin Kaisaniemenpuistossa.

Pekonen sanoo reagoineensa perjantain uutiseen Kiurusta itkulla.

– Tuntuu niin helv*tin kamalata, että joku lyö. Lyö Kristaa, Pekonen kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Pekonen ja Kiuru istuvat molemmat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunnan tapahtumat ovat olleet laajasti esillä julkisuudessa viime aikoina.

– Lehdet ovat olleet täynnä Kristan persoonaa ja kohtuutonta arvostelua päivästä toiseen. Krista on tehnyt työtään. Sitä työtä, johon kansa on hänet valinnut. Sitä työtä, joka demokratiaan kuuluu. Puolustanut ihmisiä, puolustanut ihmisten palveluita, vammaisten oikeuksia, mielenterveyspalveluita. Ja tehnyt sen juuri sillä voimalla ja energialla mikä hänellä on.