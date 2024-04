Aki Lindén hiillosti Kaisa Juusoa: Hallituksen päätös tarkoittaa 672 lääkärinviran ja 472 hoitajanviran vähentämistä terveyskeskuksissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus puhutti eduskunnan kyselytunnilla. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) pääsi ja joutui vastaamaan opposition kysymyksiin. Rane Aunimo Demokraatti

SDP:n Lotta Hamari hiillosti ministeriä muun muassa huomauttamalla, että hallitus aikoo pidentää hoitoon pääsyä.

– Lääkäriaikaa joutuu siis jatkossa odottamaan pahimmassa tapauksessa kolme kuukautta.

Hamari arvioi, että päätös ei tuo säästöjä vaan lisää kustannuksia.

Juuso sanoi, että Suomessa on valtava lääkäripula ja terveyskeskukset kilpailevat vuokralääkäreistä.

– 14 vuorokauden hoitotakuu on osaltaan johtanut myös siihen, että terveysasemilla keskitytään ottamaan potilaat vastaan mahdollisimman nopeasti, mutta jatkohoitoa ei ehditä suunnittelemaan niin hyvin kuin olisi mahdollista.

– Minulla sattuu olemaan tieto, että hallituksen päätös tarkoittaa 672 lääkärinviran vähentämistä terveyskeskuksissa ja 472 hoitajanviran vähentämistä terveyskeskuksissa. Tämä tieto perustuu STM:n laskelmiin. Silloin kun hoitotakuu säädettiin, niin nämä olivat ne henkilölisäykset, jotka budjetoitiin ja hyvinvointialueille tuli ensiksi 73 miljoonaa euroa ja sitten 123 miljoonaa euroa. Nyt te olette ottamassa pois 132 miljoonaa euroa.

– Siis kysymys ei ole nyt vain siitä, että normien tasoa lasketaan vaan kysymys on siitä, että siitäkin niukasta lääkäri- ja hoitajamäärästä otetaan nyt rahaa pois 132 miljoonaa. Sehän oli hallituksen säästöpäätös ja kehysriihen yksi linjaus. Eli nyt tämä määrä lääkäreitä ja hoitajia otetaan pois terveydenhuollosta. Millä voitte perustella tätä?

Juuso vastasi tähän, että lääkäreille kyllä riittää Suomessa töitä.

– Tarkoituksena on nimenomaan vähentää vuokralääkäreiden käyttöä. Vuokralääkäreiden käyttö on maksanut viime vuonna muistaakseni 5o0 miljoonaa euroa yhteensä hyvinvointialueille. Tämä on iso summa, he ovat todella kalliita.

VASEMMISTOLIITON Li Andersson hämmästeli hallituksen ja ministeri Juuson logiikkaa.

– Jos nyt on niin, että rahat ovat niin loppu, että ne eivät millään riitä meidän julkisiin perusterveydenhuollon palveluihin, niin miten hallituksella voi olla satoja miljoonia euroja, jopa 500 miljoonaa euroa, laittaa yksityisiin palveluihin ja yksityisiin terveydenhuollon yrityksiin, joille annatte jopa enemmän rahaa kuin olette nyt säästämässä pois hyvinvointialueilta.

– Ja jos on niin, että meillä on niin kova pula lääkäreistä julkisella puolella, yksityisellähän heistä ei ole pulaa, niin mikä järki on lisätä rahoitusta yksityiseen terveydenhuoltoon, jolloin sinne rekrytoidaan entistä enemmän lääkäreitä ja pula lääkäreistä julkisella puolella pahenee.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tiivistikin, että Juuso vaikuttaa antautuneen valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) punakynän edessä.

– Tästä kehysriihestä tuli kylmää kyytiä hyvinvointialueille. Te viette rahat, heikennätte hoitajamitoitusta ja romutatte hoitotakuun. Samaan aikaan kun tämän hallituksen erityissuojeluksessa ovat tämän maan suurituloiset ja varakkaat, tavalliset kansalaiset pistetään kolmen kuukauden hoitojonoihin.