Aki Lindén läksyttää Kaisa Juusoa: ”Ministeri itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) hämmästeli Facebook-päivityksessään sitä, kuinka hyvinvointialueet ovat lähes kategorisesti laskeneet vanhusten hoivayksiköiden mitoituksen alimpaan mahdolliseen, vaikka palveluntarve edellyttäisi suurempaa mitoitusta.

– Haluan tarkentaa, että lainsäädännössä nykyinen 0,6 mitoitus on vain minimi ja koskee vain välitöntä hoitotyötä, hän muun muassa kirjoitti maanantaina.

Ministerin kirjoitus herätti jo tuoreeltaan ihmettelyä ja moni oppositiopoliitikko katsoi tämä johtuvan hallituksen omista päätöksistä.

Nyt tilannetta kommentoi lääkäritaustainen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén.

– Juuso on oikeassa, että hyvinvointialueet ovat rikkoneet lakia, jos kaikissa yksiköissä on kaavamaisesti siirrytty hoitajamitoituksessa vähimmäistasolle. Ministeri kuitenkin itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa eikä ryhdy tilanteen korjauksen vaatimiin toimenpiteisiin, Lindén sanoo tiedotteessa.