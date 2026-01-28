Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.1.2026 09:12 ・ Päivitetty: 28.1.2026 09:12

Aki Lindén läksyttää Kaisa Juusoa: ”Ministeri itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) hämmästeli Facebook-päivityksessään sitä, kuinka hyvinvointialueet ovat lähes kategorisesti laskeneet vanhusten hoivayksiköiden mitoituksen alimpaan mahdolliseen, vaikka palveluntarve edellyttäisi suurempaa mitoitusta.

– Haluan tarkentaa, että lainsäädännössä nykyinen 0,6 mitoitus on vain minimi ja koskee vain välitöntä hoitotyötä, hän muun muassa kirjoitti maanantaina.

Ministerin kirjoitus herätti jo tuoreeltaan ihmettelyä ja moni oppositiopoliitikko katsoi tämä johtuvan hallituksen omista päätöksistä.

Nyt tilannetta kommentoi lääkäritaustainen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén.

– Juuso on oikeassa, että hyvinvointialueet ovat rikkoneet lakia, jos kaikissa yksiköissä on kaavamaisesti siirrytty hoitajamitoituksessa vähimmäistasolle. Ministeri kuitenkin itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa eikä ryhdy tilanteen korjauksen vaatimiin toimenpiteisiin, Lindén sanoo tiedotteessa.

– Hyväksyessään hyvinvointialueiden rahoituksen viimeisimmän leikkauksen eli hoitajamitoituksen vähentämisen tasolle 0,6 eduskunta korosti, että kyseessä on hoitajamitoituksen vähimmäismäärä. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin tehtäväksi ohjeistaa alueita huolellisesti siitä, ettei kaikissa yksiköissä tule siirtyä tähän vähimmäismitoitukseen.

Lindénin mukaan eduskunta pyrki näin varmistamaan, että muutosta on seurattava tarkasti ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

– Ministeri Juuson on tarpeetonta avautua sosiaalisessa mediassa vihastumisestaan, vaan hänen on kannettava vastuunsa ja esitettävä tilanteeseen korjaus.

SDP:n kansanedustaja ja entinen perhe- ja peruspalveluministeri muistuttaa myös, että hallitus on heikentänyt kahdesti edellisen Marinin hallituksen säätämää 0,7:n hoitajamitoitusta.

– Siirtyminen mitoituksesta 0,7 mitoitukseen 0,6 tarkoittaa 5 000 hoitajan määrän vähentämistä. SDP on vastustanut näitä leikkauksia, jotka heikentävät merkittävästi vanhusten hoivan tasoa, kun esimerkiksi 30 vanhusta hoitavassa ympärivuorikautista hoivaa antavassa yksikössä hoitohenkilöstön kokonaismäärä laskee 21 hoitajasta 18:aan.

