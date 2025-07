AKT: Riikka Purra ja perussuomalaiset luovat itse halpatyömarkkinoita ja tuhoavat duunarien oikeuksia

Purra syytti keskiviikkona puolueensa Perussuomalainen-lehdessä ammattiyhdistysliikettä duunarin oikeuksien tuhoamisesta. Tämä tapahtuu Purran mukaan ”hillittömän mamutuksen” kautta.

– Väite on täysin vailla pohjaa, ja vaikka eletäänkin mätäkuuta, ei ministeritason ihmisen pitäisi tällaista pötyä julkaista, AKT:n tiedotteessa kuitataan.

AKT:n aloista linja-autoalalla työskentelee eniten maahanmuuttajataustaisia kuljettajia, kaupungista riippuen noin 30-40 prosentin osuudella.

ALAN työehtosopimuksessa, jota AKT valvoo yhdessä työnantajan kanssa, ei ole yhtään määräystä, joka mahdollistaisi erilaisen kohtelun maahanmuuttajille. Ongelmia ei tästä näkökulmasta ole ollut.

– Vahvat työehtosopimukset ovat kaikkien duunareiden paras tuki, ihonväristä riippumatta. Ne voidaan saavuttaa vain, jos ammattiliitoilla on voimaa niitä neuvotella. Ay-liikkeen perustehtäviä on yhtäläisten työehtojen ja työturvallisuuden varmistaminen kaikille työntekijöille. Epäreilu halpatyö syntyy aina sinne, missä ei ole sääntelyä tai valvonta on surkeaa, tiedotteessa sanotaan.