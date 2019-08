”Aktiivimallin leikkuria ei käytetä 1.1. 2020 jälkeen”

Pääministeri Antti Rinne lupaa, ettei aktiivimallin leikkuri ole enää voimassa vuodenvaihteessa vuonna 2020. Rinne paalutti asian puolueen eduskuntaryhmän kokouksen yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

– Leikkuria ei käytetä 1.1. 2020 jälkeen. Jos leikkurilla osoitetaan olleen työllisyysvaikutuksia, on aivan selvää, että hallitusohjelman kirjaus tarkoittaa, että sille pitää löytää korvaavia toimenpiteitä, koska se on silloin toimenpide, joka vähentää työllisyysastetta. Mutta oma käsitykseni on tällä hetkellä, että leikkuri sinänsä ei ole lisännyt tai vähentänyt työllisyyttä. Mutta se on epäoikeudenmukaiseksi koettu ja aidosti epäoikeudenmukainen järjestelmä.

Rinne sanoi, että itse asiasta eli aktiivimallin leikkurin purkamisesta on sovittu jo hallitusohjelmassa.

– Tästä on myös yhteisymmärrys hallituksen sisällä.

Ryhmänjohtaja Antti Lindtman toisti saman käsityksen mediaväen edessä.

– Kaikki se tieto joka on tällä hetkellä käytettävissä ei kerro siitä, että tämä leikkuri olisi erityisen järkevä tai tepsivä toimenpide.