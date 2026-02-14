Työmarkkinat
14.2.2026 13:35 ・ Päivitetty: 14.2.2026 13:58
AKT:n Kokko: Wolt-työehdot voivat levitä muillekin aloille – elävä esimerkki olemattomasta neuvotteluvoimasta
Wolt aloitti tällä viikolla 100 työsuhteisen lähetin rekrytoinnin työsuhteeseen. Hip hurraa -huutoihin ei ole vielä suuremmin syytä.
Woltin rekrytoinnissa on kyse vain murto-osasta Woltin läheteistä. Myös Woltin tarjoamat työehdot jäävät kauas niin sanotuista tavallisista työsuhteista.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n puheenjohtaja Ismo Kokko muistuttaa somekirjoituksessaan, että Woltin työsuhteisille läheteille ei makseta varsinaista tuntipalkkaa työstä eikä korvaus muistuta provisiotakaan. Yhtiö lupaa vähintään 12 euron ”kuljetustuntipalkkaa”.
”Vertailun vuoksi, lähimmäksi osuvassa AKT:n kuorma-autoalan yleissitovassa työehtosopimuksessa tuntipalkka alkaa henkilöauton kuljettajalla noin 15,5 eurosta. Jokaiselta työtunnilta”, Ismo Kokko kirjoittaa.
Kokon mukaan ongelmakohtien lista on pitkä.
”Jokainen lähetti muun muassa hankkii kalustonsa itse, eikä Wolt maksa korvausta omien työkalujen käytöstä; vuosilomaa ei ole, vaan Wolt maksaa lomakorvausta, joka perustuu ”lomalakiin”; selkeää sairasajan palkkaa ei makseta, vaan se perustuu työnantajan arvioon”, Kokko listaa.
Kokko pitää Woltia elävänä esimerkkinä siitä, kun työntekijöiden neuvotteluvoima on olematon, eikä sovellettavaa työehtosopimusta ole.
Hän muistuttaa, että Woltin kaltaiset työehdot tulevat yleistymään myös muilla aloilla, jos työntekijöiden neuvotteluasema merkittävästi heikkenee, eikä työehtosopimuksista pystytä pitämään kiinni.
”Kaiken tämän pihvi on, etteivät tällaiset työehdot ja alisteinen asema Woltiin pysähdy. Tämä ei tapahdu pelkästään läheteille, eikä pelkästään maahanmuuttajille. Tämä voi olla tulevaisuudennäkymä muillakin aloilla. Siihen meidän nykyinen oikeistohallituskin pyrkii lukuisilla eri toimilla”, Kokko kirjoittaa.
Yrittäjinä toimivien Wolt-lähettien todellinen tuntipalkka jää 4-6 euroon tunnilta.
PALVELUALOJEN ammattiliitto PAM on aloittanut uudet neuvottelut Woltin kanssa työsuhteisten lähettien työehtosopimuksesta. Alkuvaiheessa mukana on myös lähettien perustaman ammattiosaston edustaja.
Edellinen yritys sopia lähettien työehdoista keskeytyi, koska PAMin mukaan Woltin esittämä palkkiotaso ei olisi aidosti parantanut lähettien toimeentuloa.
- Osa näistä läheteistä on jo aloittanut työnsä, ja heidän työehtonsa ovat tällä hetkellä huonot, kun työehtosopimusta ei ole, PAMin sopimuspäällikkö Juha Ojala sanoi tiedotteessa.
PAM julkaisi viime viikolla laskelmia, joiden mukaan yrittäjinä toimivien lähettien todellinen tuntipalkka jää 4-6 euroon tunnilta. Palkkaa maksetaan vain kuljetusajalta, ja omien työvälineiden käyttöä ei korvata. PAM vaatii tähän muutosta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.