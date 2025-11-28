Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.11.2025 13:56 ・ Päivitetty: 28.11.2025 13:56

Älähdys kokoomuksesta: ”Pyydän Lulu Ranne vielä harkitsemaan”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne eduskunnan suullisella kyselytunnilla 20. marraskuuta.

Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne runnoi hallituksessa läpi taksiuudistuksen, jonka myötä muun muassa taksamittareista olisi tulossa pakollisia. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti pitää uudistusta haitallisena.

– Taksamittaripakko olisi ymmärrettävä, jos se ratkaisi jonkin ongelman. Vaan ei ratkaise. Nyt aiheutetaan lisäkulu yrittäjälle ilman hyötyä kellekään, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

Hän huomauttaa, että matka- ja maksudatan käsittelyyn ei tarvita erillistä mittaria, sitä voidaan lähettää vaikka kännykästä.

– Pyydän Lulu Ranne vielä harkitsemaan tätä, Sammallahti toteaa.

Taksien valvontaa ja tunnistettavuutta helpotettaan uudistuksella muillakin tavoin. Takseihin esitetään myös erillistä värillistä rekisterikilpeä.

MYÖS taksiliikenneluvan ja ajoluvan saamisen ehtoja ollaan tiukentamassa ja koulutusta sekä kokeiden valvontaa tehostettamassa.

-  Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus, liikenne- ja viestintämininsteriön tiedotteessa kerrotaan.

Jo alalla toimiville kaavaillaan pakollista seitsemän tunnin täydennyskoulutusta ajoluvan uusimisen yhteydessä. Täydennyskoulutusvaatimus olisi voimassa määräaikaisesti.

