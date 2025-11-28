Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.11.2025 13:13 ・ Päivitetty: 28.11.2025 13:13

Taksiliitto ilahtui – ”Olemme erittäin tyytyväisiä”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN \
Taksikuitti kuvattuna Helsingissä 24. syyskuuta.

Taksiliitto kiittää hallituksen päätöstä edistää taksilakiuudistusta, joka muun muassa palauttaa takseihin taksamittarit. Liitto toteaa tiedotteessaan, että lakiesitys vahvistaa toteutuessaan sekä taksiyrittäjien että asiakkaiden luottamusta.

Demokraatti

Demokraatti

– Olemme erittäin tyytyväisiä päätökseen. Sen myötä eduskunnalla on hyvät eväät edetä keväällä lakiuudistuksessa, jonka keskiössä ovat muun muassa alan luottamuksen palautus ja harmaan talouden torjunta, Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson sanoo.

Taksiliitto korostaa, että selkeä ja yhtenäinen sääntely sekä valvonta luovat tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille yrityksille toimintamallista riippumatta.

Taksamittari on tulossa pakolliseksi kaikissa takseissa. Muutosta perusteellaan valvontaa tarvittavan tiedon keräämisellä. Taksamittari varmistaa auton kaikkien ajojen tallentuvan myös viranomaisten käyttöön.

Taksiliiton mukaan mittari ei estä erilaisten alustojen käyttöä taksien tilauksissa tai matkojen maksussa, mutta se kerää tiedot kaikista autolla ajetuista matkoista, eikä sen tietoja voi manipuloida.

TAKSEIHIN ollaan hallituksen esityksen mukaan ottamassa käyttöön myös värillinen rekisterikilpi. Myös kilven katsotaan helpottavan taksien valvontaa ja asiakkaille ennakkoon valvotun taksin tunnistettavuutta.

-Värillinen rekisterikilpi osoittaa myös asiakkaalle, että taksilla on luvat kunnossa, se on rekisteröity ja vakuutettu oikein, Mickelsson selventää.

Lisää aiheesta

Sopu syntyi: ”Taksilain korjaussarja etenee” – taksamittari pakolliseksi, koulutusta kuljettajille

Taksiliitto näkee tärkeänä myös sen, että taksina käytettävä ajoneuvo tulee esityksen mukaan rekisteröidä taksiliikenneluvanhaltijan omistukseen tai hallintaan sekä liittää rekisterissä liikennelupaan.

Lakiesityksen mukaan taksiliikenneluvan ja kuljettajan ajoluvan saamisen ehtoja tiukennetaan. Myös koulutusta ja kokeiden valvontaa tehostettaisiin. Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus ja jo alalle toimiville tulisi pakollinen 7 tunnin täydennyskoulutus.

-Taksi on luottamusammatti. Jokaisen, myös erityisryhmien tulee saada turvallista, ammattimaista palvelua. Koulutusvaatimus poistettiin laista vuonna 2018, mikä on valitettavalla tavalla myös näkynyt liikenteessä. Hallituksen neuvottelutulos vahvistaa alan ammattimaisuutta erinomaisesti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

28.11.2025 12:30

Sopu syntyi: ”Taksilain korjaussarja etenee” – taksamittari pakolliseksi, koulutusta kuljettajille

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
28.11.2025
Arvio: 1990-luvun lama oli sen uhreille musertava kokemus – tämä joukko selvisi parhaiten
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
27.11.2025
Englanti jyrää suomen – Suomi tarvitsee kielilain
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
27.11.2025
Arvio: Poikkeuksellinen esitys tuo yhteen matkustajat, jotka valtava viima heittää sisään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU