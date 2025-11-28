Taksiliitto ilahtui – ”Olemme erittäin tyytyväisiä”

Taksiliitto kiittää hallituksen päätöstä edistää taksilakiuudistusta, joka muun muassa palauttaa takseihin taksamittarit. Liitto toteaa tiedotteessaan, että lakiesitys vahvistaa toteutuessaan sekä taksiyrittäjien että asiakkaiden luottamusta. Demokraatti Demokraatti

– Olemme erittäin tyytyväisiä päätökseen. Sen myötä eduskunnalla on hyvät eväät edetä keväällä lakiuudistuksessa, jonka keskiössä ovat muun muassa alan luottamuksen palautus ja harmaan talouden torjunta, Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson sanoo.

Taksiliitto korostaa, että selkeä ja yhtenäinen sääntely sekä valvonta luovat tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille yrityksille toimintamallista riippumatta.

Taksamittari on tulossa pakolliseksi kaikissa takseissa. Muutosta perusteellaan valvontaa tarvittavan tiedon keräämisellä. Taksamittari varmistaa auton kaikkien ajojen tallentuvan myös viranomaisten käyttöön.

Taksiliiton mukaan mittari ei estä erilaisten alustojen käyttöä taksien tilauksissa tai matkojen maksussa, mutta se kerää tiedot kaikista autolla ajetuista matkoista, eikä sen tietoja voi manipuloida.

TAKSEIHIN ollaan hallituksen esityksen mukaan ottamassa käyttöön myös värillinen rekisterikilpi. Myös kilven katsotaan helpottavan taksien valvontaa ja asiakkaille ennakkoon valvotun taksin tunnistettavuutta.

-Värillinen rekisterikilpi osoittaa myös asiakkaalle, että taksilla on luvat kunnossa, se on rekisteröity ja vakuutettu oikein, Mickelsson selventää.

Taksiliitto näkee tärkeänä myös sen, että taksina käytettävä ajoneuvo tulee esityksen mukaan rekisteröidä taksiliikenneluvanhaltijan omistukseen tai hallintaan sekä liittää rekisterissä liikennelupaan.

Lakiesityksen mukaan taksiliikenneluvan ja kuljettajan ajoluvan saamisen ehtoja tiukennetaan. Myös koulutusta ja kokeiden valvontaa tehostettaisiin. Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus ja jo alalle toimiville tulisi pakollinen 7 tunnin täydennyskoulutus.

-Taksi on luottamusammatti. Jokaisen, myös erityisryhmien tulee saada turvallista, ammattimaista palvelua. Koulutusvaatimus poistettiin laista vuonna 2018, mikä on valitettavalla tavalla myös näkynyt liikenteessä. Hallituksen neuvottelutulos vahvistaa alan ammattimaisuutta erinomaisesti.