Alkoholilain käsittely jatkuu eduskunnassa – Alkoille oikeus sunnuntaiaukioloon?

Kiisteltyä alkoholilain muutosta käsitellään jälleen eduskunnassa istuntokauden alettua. Esityksellä muun muassa annettaisiin Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille mahdollisuus toimittaa alkoholia kotiinkuljetuksella.

Asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan lausunto valmistuu todennäköisesti ensi tiistaina, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) STT:lle perjantaina.

- Vielä tänään lausuntoa ei saatu valmiiksi. Ja syy oli yksinkertaisesti se, että valiokunta ei ollut päätösvaltainen aamulla, kun tämä asia oli meillä aikataulutettuna. Tämä on tietysti valitettavaa. Läsnäolo valiokunnassa on jokaisen jäsenen vastuulla.

Alkoholilain muutos oli budjettilaki, eli se piti käsitellä eduskunnassa loppuun jo viime vuoden puolella. Vestmanin mukaan esityksen käsittely siirtyi perustuslakivaliokunnassa alun perin siksi, että valiokunnan työmäärä oli syyskaudella erittäin suuri.

Siksi se priorisoi budjettivaikutuksiltaan suurimpia esityksiä, joihin alkoholilain muutos ei kuulunut.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN lausunnon jälkeen esityksestä tekee mietinnön sosiaali- ja terveysvaliokunta. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) arvioi, että mietintö on valmistumassa seuraavien viikkojen aikana.

- Meillä on siihen varattu aika liuta asiantuntijoita, joten ei se tietenkään ihan nopeasti valmistu, hän sanoi STT:lle.

Kiuru totesi, että asia itsessään on monimutkainen ja se liittyy vahvasti myös EU-lainsäädäntöön. Toisaalta se on myös poliittisesti hyvin riidanalainen.

Kiuru huomautti, että keväällä valiokunnan käsiteltäväksi on tulossa myös merkittävä määrä muita hallituksen esityksiä.

- Jottei olla taas siinä tilanteessa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta työskentelee kahdessa vuorossa, niin kyllä tässä tekemistä riittää.

Lopullisesti esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään eduskunnan täysistunnossa.

ESITYKSEN myötä vähittäismyynnistä voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia.

Samalla pyritään selkeyttämään myös maan rajat ylittävää etämyyntiä. Ulkomailta tilaaminen on nytkin sallittua, mutta jatkossa olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.

Eduskunnan talousvaliokunta ehdotti yllättäen viime vuoden marraskuussa lausunnossaan, että muutoksen myötä mahdollistettaisiin myös Alkoille aukiolo sunnuntaisin ja arkipyhinä.

- Alkolla tulee olla mahdollisuus toimittaa tuotteitaan samoilla kellonaikarajoitteilla kuin rajat ylittävässä etämyynnissä tai muussa kotimaan vähittäismyynnissä, valiokunta ehdotti.

Alko on aiemmin itsekin ehdottanut, että sunnuntain aukioloja ja lauantain pidempiä aukioloja kokeiltaisiin. Nykyisin Alkot saavat lain mukaan olla auki arkisin kello 9-21 ja lauantaisin 9-18. Joulu- ja juhannusaattoina ne voivat olla auki kello 9-12.

Teksti: STT/Terhi Riolo Uusivaara, Saila Kiuttu