Alueterveisiä: Strategiavalmistelu sai jatkoa – timantti odottaa löytymistään

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto jatkoi maanantaina 23. toukokuuta strategiavalmistelua Tampere-talossa järjestetyssä iltakoulussa. Useita kirjoittajia

Tässä kirjoituksessa pääset lukemaan iltakoulun pienryhmäkeskustelujen pohjalta nousseita ajatuksiamme strategisista linjauksista liittyen toiminnan organisointiin, henkilöstöön ja johtamiseen sekä sote-palveluihin.

Toiminnan organisointi

Hyvinvointialuelain 7 §:ssä asetettu järjestämisvastuu asettaa strategiselle ajattelulle ja päätöksenteolle uusia haasteita. Järjestämisvastuu koskee niin hyvinvointialueen omaa toimintaa kuin järjestö- ja yritystoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 2000-luvulla kuntien palvelujen järjestämistä on hallinnut ajattelu hankintaosaamisesta ja sen kehittämisestä. Hankintaosaaminen onkin tärkeää monessa asiassa. Hankinnat eivät ole kuitenkaan järjestämisvastuun ytimessä.

Meillä on paljon kansainvälistä ja kansallista tutkimusta sosiaali- kuin terveyspalveluissa ihmissuhteiden jatkuvuuden ja pitkäaikaisuuden merkityksestä. Kuolleisuuden on todettu vähentyvän, asukkaiden tai potilaiden elämänlaadun ja tyytyväisyyden parantuvan, erikoissairaanhoidon vastaanottokäyntien tarpeen vähenevän ja kustannusten pienenevän, jos panostetaan hoito- ja asiakassuhteiden jatkuvuuteen.

Nyt on aika pohtia järjestämistä strategisesti pitkällä aikavälillä, ei yhden vuoden säästötoimenpitein. Tarvitsemme erityisesti järjestämisosaamisen kehittämistä ja vahvistamista. Siten pystytään myös huomioimaan kolmannen ja yksityisen sektorin vastuullisten palveluntuottajien osaaminen ja kyvykkyys.

Sosiaalipalveluissa on monen tason haasteita. Niiden asemaa pitää pystyä nostamaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rinnalle. Kriisissä oleville sotepalveluille, kuten lastensuojelulle, tarvittaneen omia kehittämisohjelmia. Erityisesti ikäihmisten määrän kasvuun ja välimuotoisen sekä tehostetun palveluasumisen tarpeiden voimakkaaseen kasvuun vastaamisessa tarvitaan hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä kaavoitus- ja tonttivarantoa hallitsevien kuntien kanssa.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstöä koskien strategiatyössä nousi selkeästi esiin kolme teemaa, jotka menevät osin myös päällekkäin ja ovat riippuvaisia toisistaan:

Luotettavuus työnantajana ja laadukas henkilöstöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi sekä veto- ja pitovoima: vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön, ammatilliset kehittymismahdollisuudet, jonka kautta mahdollistetaan ura- ja palkkakehitys sekä mahdollisuus keskittyä ydintehtäviin Tiedolla johtaminen: muun muassa resurssien oikeanlainen kohdentaminen

Sote-palvelut

Sote-palveluiden osalta useampi ryhmä nosti keskeiseksi kehittää palveluita näyttöön perustuen. Tämän lisäksi nähtiin tärkeänä, että palveluihin pääsee nopeasti ja ne ovat tarpeenmukaisia, saumattomasti yhteen sovitettuja ja yhdenvertaisia koko Pirkanmaalla. Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisytyön vahvistaminen ja sote-yhteistyön tiivistäminen nousi esille myös useamman ryhmän koonnissa. Näissä kahdessa jälkimmäisessä kiteytyy kaksi sote-uudistuksen ydintavoitteista, mihin todella kannattaa pyrkiä. Myös erikoissairaanhoidon toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvistaminen nähtiin kunniatehtävänä.

Lopuksi

Iltakoulun hauskin osuus oli mission hahmottelu. Tässä emme kovin hyvin onnistuneet, vaikka valtuuston puheenjohtaja Lauri Lyly totesikin, että moni mainostoimisto on menettänyt hienoja kykyjä valtuustotyöhön. Ehdotuksia toki tuli. Osa niistä oli hauskoja, muttei ehkä julkaisukelpoisia, osa hieman latteita, ja osa oli saanut vaikutteita TAYSin sloganista. Timantti odottaa siis vielä löytymistään.

Onneksi valtuuston ja valiokuntien näkemys strategian tärkeistä sisällöistä alkaa kuitenkin jo hahmottua. Pienesti strategiatyössä on häirinnyt se, että siinä on ollut hyvin eritasoisia tavoitteita ja keinoja sekaisin. Työ kuitenkin jatkuu ja toivottavasti lopputuloksena on kokonaisuus, josta jokainen hyvinvointialueen työntekijä löytää arvonsa ja paikkansa. Olisi myös tärkeää miettiä tapoja, millä tavoitteiden saavuttamista mitataan ja arvioidaan. Isot kokonaisuudetkin muodostuvat yksityiskohdista, joten pienten asioiden tekeminen hyvin auttaa isojen päämäärien saavuttamisessa.

Lotta Hamari

Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu (sd.) Hämeenkyröstä.

Markku Virkamäki

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu (sd.) Tampereelta.

Alueterveiset on kolumnisarja, jossa SDP:n päättäjät kertovat kuulumisia Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteosta.