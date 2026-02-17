Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

17.2.2026 10:23 ・ Päivitetty: 17.2.2026 10:46

Amerikkalainen kansalaisaktivisti ja demokraattiehdokas Jesse Jackson on kuollut

MARCEL MOCHET / AFP / LEHTIKUVA
Demokraattipuolueen presidenttiehdokas, pastori ja kansalaisaktivisti Jesse Jackson kuvattuna toukokuussa 1985.

Yhdysvaltalainen kansalaisoikeusaktivisti Jesse Jackson on kuollut 84-vuotiaana. Asiasta kertoo Jacksonin perhe sosiaalisessa mediassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiedotteen mukaan Jackson oli kuollessaan perheensä ympäröimä.

Paikallista aikaa varhain tiistai-aamuna kuollut Jackson oli yksi Yhdysvaltain mustien kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmistä hahmoista. Hän kuului Martin Luther Kingin lähipiiriin ja oli paikalla myös, kun King murhattiin vuonna 1968.

- Hänen vakaa sitoutumisensa oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin auttoi kehittämään vapauden ja ihmisarvon puolesta taistelevaa maailmanlaajuista liikettä, perheen tiedotteessa sanotaan.

Vuosina 1984 ja 1988 Jackson tavoitteli demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta. 1990-luvulla hän toimi Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin Afrikan-erityislähettiläänä.

Juttua ja otsikkoa muokattu klo 12.46: korjattu tieto Jacksonin ehdokkuudesta ja lisätty perheen kommentti.

