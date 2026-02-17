Ulkomaat
17.2.2026 10:23 ・ Päivitetty: 17.2.2026 10:46
Amerikkalainen kansalaisaktivisti ja demokraattiehdokas Jesse Jackson on kuollut
Yhdysvaltalainen kansalaisoikeusaktivisti Jesse Jackson on kuollut 84-vuotiaana. Asiasta kertoo Jacksonin perhe sosiaalisessa mediassa.
Tiedotteen mukaan Jackson oli kuollessaan perheensä ympäröimä.
Paikallista aikaa varhain tiistai-aamuna kuollut Jackson oli yksi Yhdysvaltain mustien kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmistä hahmoista. Hän kuului Martin Luther Kingin lähipiiriin ja oli paikalla myös, kun King murhattiin vuonna 1968.
- Hänen vakaa sitoutumisensa oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin auttoi kehittämään vapauden ja ihmisarvon puolesta taistelevaa maailmanlaajuista liikettä, perheen tiedotteessa sanotaan.
Vuosina 1984 ja 1988 Jackson tavoitteli demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta. 1990-luvulla hän toimi Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin Afrikan-erityislähettiläänä.
Juttua ja otsikkoa muokattu klo 12.46: korjattu tieto Jacksonin ehdokkuudesta ja lisätty perheen kommentti.
