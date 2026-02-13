Amerikkalaiset ex-kenraalit vetoavat Naton puolesta

Perjantaina alkaneen Münchenin turvallisuuskonferenssin kynnyksellä kahdeksan entistä Naton Euroopan-joukkojen komentajaa Yhdysvalloista ja sama määrä maan entisiä Nato-suurlähettiläitä julkaisivat julkilausuman, jossa puolustetaan sotilasliitto Naton merkitystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Yli kolmen neljännesvuosisadan ajan Nato on ollut Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kulmakivi. Siinä ei ole kyse ”hyväntekeväisyydestä” tai yhdensuuntaisesta turvatakuusta, vaan Nato toimii Yhdysvalloille elintärkeänä tapana ulottaa voimaa, lausunnossa sanotaan.

Naton Euroopan-joukkojen komentajan (SACEUR) tehtävässä palvelleet kenraalit ja entiset lähettiläät korostavat, että ilman Natoa monet nykyisin mahdolliset asiat muuttuisivat Yhdysvalloille joko mahdottomiksi tai kohtuuttoman kalliiksi toteuttaa yksin.

Allekirjoittajien mukaan Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo Euroopassa ei ole vain eurooppalaisten auttamista, vaan se palvelee myös Yhdysvaltain kansallista etua. Naton infrastruktuuri sallii Yhdysvaltojen toimia ympäri maailmaa. Ilman Natoa Yhdysvaltojen olisi solmittava eri maiden kanssa valtava määrä uusia kahdenvälisiä sopimuksia sotilaallisesta yhteistyöstä.

JULISTUKSESSA tähdennetään, että Nato tuo Yhdysvalloille valtavaa hyötyä kansainvälisen kaupan ja talouden turvaamiseen, sotilaalliseen taakanjakoon sekä tiedustelutoimintaan.

Kenraalit ja entiset lähettiläät varoittavat myös siitä, että Naton heikkeneminen voi johtaa ydinaseiden hallitsemattomaan leviämiseen, jos Yhdysvaltain ydinaseiden takaama ”ydinsateenvarjo” asettuu kyseenalaiseen valoon.

- Tarjoamalla uskottavan ”ydinsateenvarjon” Yhdysvallat estää ”ydinasetyhjiön” syntymisen Euroopassa. Tämä pitää ydinasevaltioiden määrän pienenä, mikä on Yhdysvalloille keskeinen kansallisen turvallisuuden päämäärä. Ydinasevaltioiden lisääntyminen kasvattaa tilastollista todennäköisyyttä (ydinaseiden) vahingossa tehtävälle tai tarkoitukselliselle käytölle, he kirjoittavat.

Julkilausumassa ei mainita nimeltä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tai maan hallintoa. Sisältönsä puolesta se kuitenkin näyttäytyy poikkeuksellisen kovasanaisena vastalauseena Trumpin hallinnon Nato-retoriikalle, jossa sotilasliiton jäsenmaat Euroopassa on maalattu siipeilijöiksi.

Allekirjoittajien joukossa ovat Trumpin ensimmäisellä kaudella palvelleet Naton Euroopan-joukkojen komentajat Curtis Scaparrotti ja Tod Wolters sekä Nato-suurlähettiläs Bailey Hutchison.

Julkilausuman allekirjoittivat kaikki tehtävissä palvelleet kenraalit ja entiset lähettiläät 1990-luvun lopulta lähtien. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Verkkouutiset.