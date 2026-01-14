Ammattiliitto: Häirintä on todellista – Puuttuminen vaatii tunnistamista ja tunnustamista

Monen eduskunnassa työskentelevän ammattiliittona toimiva Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry korostaa kannanotossaan, että häirintäilmiö on aito ja todellinen. Ongelmiin voi liiton mukaan puuttua vain, jos ne tunnistaa ja tunnustaa. Demokraatti Demokraatti

YKA;n toiminnanjohtajan Simo Pöyhösen mukaan häirintä ja epäasiallinen käytös ovat valitettavasti edelleen aito ongelma työelämässä, eikä eduskunta ole siinä poikkeus.

– Kaikenlainen häirintä ja epäasiallinen kohtelu pitää ottaa työpaikoilla, myös eduskunnassa, vakavasti. Sitä ei saa koskaan vähätellä, Pöyhönen sanoo tiedotteessa.

Vuonna 2023 17 akavalaista liittoa YKA mukaan lukien teetti kyselytutkimuksen seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyn mukaan neljäsosa työntekijöistä kokee, ettei työnantaja tee mitään estääkseen seksuaalista häirintää työpaikalla.

Pöyhönen muistuttaa, että asioihin on mahdollista puuttua vain, kun on niistä tietoinen. Tämä edellyttää työntekijöiden kuuntelua herkällä korvalla.

– Meillä on lukuisia jäseniä töissä eduskunnassa, myös eduskunta-avustajina. Olemme vuosien varrella saaneet yhteydenottoja erilaisiin häirintätapauksiin liittyen, joten ilmiö on ilman muuta olemassa. Siihen on vaikeaa ottaa kantaa, onko epäasiallinen käytös eduskunnassa yleisempää kuin toisaalla työelämässä.

– Vaikuttaa siltä, että kaikille kansanedustajille, jotka ovat itse luottamustehtävässä eivätkä näin ollen työskentele minkään työajan piirissä, ei ole täysin selvää, että avustajat ovat työsuhteessa ja siten säännöllisen työajan piirissä.

Jos ongelmia työpaikalla ilmenee, Pöyhönen kannustaa olemaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan ammattiliittoon.

– Yhteydessä voi olla, vaikka olisi epävarma siitä, onko tapahtunut mitään väärää. Asiantuntijamme osaavat kertoa, millaisia vaihtoehtoja kunkin jäsenen tilanteessa kannattaisi harkita ratkaisuksi. Ammattiliitto ei koskaan ole yhteydessä työnantajaan ilman jäsenen suostumusta, joten pirauttamista liittoon ei tarvitse turhaan jännittää.