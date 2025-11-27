Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 08:01 ・ Päivitetty: 27.11.2025 08:01

Ammattiopisto Liven muutosneuvottelut ohi – enintään 24 irtisanotaan

Pääkaupunkiseudulla toimivan Ammattiopisto Liven muutosneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstöä irtisanotaan enintään 24, erityisammattioppilaitos kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lokakuun alussa alkaneiden neuvottelujen piirissä oli hieman yli 700 ihmistä. Alkuun uhan alla arvioitiin olevan jopa 50 työpaikkaa.

Neuvotteluissa tavoiteltiin vähintään 2,5 miljoonan euron pysyvää vuosittaista säästöä. Oppilaitoksen mukaan alkuperäistä vähennystarvetta pienennettiin neuvottelujen aikana muun muassa toimitilojen käytön tehostamisella.

24 henkilön vähennystarve voi vielä muuttua, jos tarjottuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan.

MUUTOSNEUVOTTELUJEN taustalla olivat ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään ensi vuoden alusta tulevat muutokset. Jatkossa ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu entistä vahvemmin siihen, kuinka moni opiskelija suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osia ja miten he työllistyvät valmistumisensa jälkeen.

Ammattiopisto Live on osa Live-säätiötä eli entistä Invalidisäätiötä. Säätiö tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita. Live-säätiön palveluksessa työskentelee yhteensä noin 750 asiantuntijaa.


