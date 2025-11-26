Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

26.11.2025 17:00 ・ Päivitetty: 26.11.2025 11:53

Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille

Scott Garfield / Sony Pictures Classics
Tuomiopäivä. Russell Crowe esittää natsijohtaja Hermann Göringiä.

Saksan antauduttua ja toisen maailmansodan loputtua voittajavaltiot kaipasivat taisteluille myös juridista huipennusta.

Rane Aunimo

Demokraatti

Nürnbergissä korkeimmat elossa olevat natsijohtajat pantiin vastaamaan syytteisiin muun muassa kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Tunnetuin syytetyistä oli Hitlerin kakkosmies Hermann Göring.

James Vanderbiltin ohjaama ja käsikirjoittama Nuremberg (2025) korostaa sinänsä aivan oikein Gestapon perustajan roolia myös itse oikeudenkäynnissä, sillä älykkäällä ja karismaattisella narsistilla oli vangittunakin valtaa muihin syytettyihin.

Ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankari oli kiinni jäädessään sairaalloisen ylipainoinen ja pahasti huumeriippuvainen, mutta onnistui laihduttamaan ja pääsemään irti addiktiosta ennen oikeudenkäyntiä. Tämä muutos ei elokuvasta kunnolla välity.

Kuivakka oikeussalidraama perustuu Jack El-Hain tietokirjaan. Näin toiseksi päärooliksi kohoaa amerikkalainen psykiatri David Kelley, joka saa tehtäväkseen tutkia natsiviskaalit ja etsiä selitystä heidän tekoihinsa.

ELOKUVA:
Nuremberg
Ohjaus: James Vanderbilt
Pääosissa: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall
2025, 148 min
★★☆☆☆

TEOKSEN ALKU kulkee kömpelön odottelun ja oletetulle amerikkalaisyleisölle räätälöidyn puisevan historialuennon
merkeissä.

Kamarinäytelmän muoto edellyttäisi väkevästi sisäistettyjä rooleja ja iholle menevää näyttelijäntyötä. Russell Crowe ja Rami Malek elehtivät paksusti ehostettuina kuin teatterissa.

Toisen puoliskon aikana Vanderbilt rakentelee Göringin luennoista ja syyttäjien todisteluista sentään jonkinlaisen jännitteen, mutta aihetta paremmin tuntevien ei kannata tuijottaa liikaa yksityiskohtia.

Viime kädessä kysymys syyllisyydestä tiivistyy siihen, oliko Kolmas valtakunta poikkeus vai voisiko vastaava toistua jossain muualla. Ylimieliset amerikkalaiset pitivät myöhemmin itsemurhaan päätyneen Kelleyn vastausta hulluna.

