Amnesty löysi todisteita Hamasin törkeistä rikoksista

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää äärijärjestö Hamasia ja muita palestiinalaisia aseellisia ryhmiä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Amnestyn Suomen osasto kertoo järjestön tuoreesta raportista tiedotteessa, minkä lisäksi asiasta on kirjoittanut muun muassa uutistoimisto AFP.

Amnesty on jo aiemmin sanonut palestiinalaisryhmien syyllistyneen sotarikoksiin 7. lokakuuta vuonna 2023 Israeliin tehdyn hyökkäyksen yhteydessä.

Uudessa raportissa Amnesty syyttää ryhmittymiä hyökkäyksen vuoksi ensimmäistä kertaa myös rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Lisäksi hyökkääjät kaappasivat Gazaan noin 250 ihmistä, joista valtaosa oli siviilejä.

Amnesty haastatteli raporttia varten 70:tä ihmistä. Haastateltujen joukossa oli muun muassa iskuista selvinneitä, uhrien omaisia, oikeuslääkäreitä, asianajajia, toimittajia ja tutkijoita. Ihmisoikeusjärjestön edustajat vierailivat hyökkäyspaikoilla sekä analysoivat video- ja kuvamateriaalia.

AMNESTYN mukaan Hamas ja muut palestiinalaiset aseelliset ryhmät syyllistyivät rikoksiin ihmisyyttä vastaan, kuten murhiin, laittomiin vapaudenriistoihin, kidutukseen sekä raiskauksiin ja muuhun seksuaaliväkivaltaan.

Ihmisoikeusjärjestö katsoo, että hyökkäyksessä otettujen panttivankien kohtelu rikkoi niin ikään kansainvälistä oikeutta.

Amnesty analysoi todistusaineistoa, taistelijoiden välisiä viestejä sekä Hamasin ja muiden aseellisten ryhmien johtajien lausuntoja. Järjestön mukaan taistelijoita ohjeistettiin kohdistamaan iskuja siviileihin. Hamas on kiistänyt osallistuneensa siviilien tarkoitukselliseen surmaamiseen, sieppaamiseen tai kaltoinkohteluun. Lisäksi Hamas on sanonut, että monet siviilit kuolivat Israelin tulituksessa iskujen yhteydessä.

Hyökkääjät kohdistivat Amnestyn mukaan iskuja siviilien koteihin ja musiikkifestivaaliin tavoitteenaan panttivankien ottaminen. Satoja siviilejä surmattiin esimerkiksi ampumalla tai heittämällä käsikranaatteja turvahuoneisiin. Osa hyökkääjistä pahoinpiteli uhreja ja kohdisti näihin seksuaaliväkivaltaa sekä häpäisi surmattujen ruumiita.

Ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset voivat tapahtua rauhan aikana, ja niihin voi sisältyä kidutusta, raiskauksia ja syrjintää. Lisäksi ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin liittyy Amnestyn mukaan laajamittainen tai järjestelmällinen hyökkäys mitä tahansa siviiliväestöä vastaan.

VUOSI SITTEN Amnesty katsoi, että Israel on syyllistynyt Gazassa palestiinalaisten kansanmurhaan. Myös esimerkiksi YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Israel on kiistänyt syytökset.

- Israelin järkyttävä historia palestiinalaisiin kohdistetusta sorrosta ei oikeuta näitä rikoksia eikä vapauta palestiinalaisia aseellisia ryhmiä niiden velvollisuuksista kansainvälisen oikeuden edessä. 7. lokakuuta tehdyt iskut on tunnistettava ja tuomittava, sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Callamard tiedotteessa.

Israel on Gazan terveysministeriön mukaan surmannut vuoden 2023 lokakuun alun jälkeen Gazassa yli 70 000 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.

Israel ja Hamas solmivat lokakuussa aselevon, mutta osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Amnestyn mukaan aselevon jälkeenkin Israelin hyökkäyksissä on kuollut reilusti yli 300 ihmistä.