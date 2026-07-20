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Ulkomaat

20.7.2026 12:26 ・ Päivitetty: 20.7.2026 12:26

Andy Burnham: Luvassa suurimmat muutokset Britanniaan viimeiseen 40 vuoteen

AFP / LEHTIKUVA

Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville.

Burnham sanoi myös ensi töikseen puuttuvansa kodittomuuteen panemalla lopun kaduilla nukkumiselle.

Burnham sanoi olevansa erittäin tietoinen siitä, että hän on jo seitsemäs uusi pääministeri, joka marssii sisään Downing Streetin ovista noin vuosikymmenen kuluessa. Burnhamin mukaan kansan luottamus politiikkaan on palautettava.

- Tiedän, että ihmiset kotona ovat kyllästyneitä politiikkaan. Meidän on oltava parempia, ja meistä tulee parempia, hän sanoi.

Yleistä epäluottamusta politiikkaan kuvasti osaltaan ehkä se, että suorassa lähetyksessä kaukana olevasta väkijoukosta kuului epäselvää päällehuutelua Burnhamin pitäessä puhettaan.

- Rakennetaan uusi kansallisen yhtenäisyyden tunne. Tehdään tästä hetki, jona Britannia alkaa uskoa jälleen, Burnham sanoi.

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Burnham lupasi hänen hallituksensa tuovan Britanniaan suurimmat muutokset viimeiseen 40 vuoteen. Hänen mukaansa Britannia otti 1980-luvulla thatcherismin aikakautena harha-askeleita, jotka johtivat teollisuuden katoamiseen suuresta osasta maata. Burnham lupasi elvyttää kotimaista teollisuutta julkisilla hankinnoilla.

Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujanpönttöä.

Kuningas Charles pyysi aiemmin maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua. Burnhamista tuli tuolla hetkellä virallisesti maan 59. pääministeri.

Lassi Lapintie/STT

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