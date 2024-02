Anna-Maja Henriksson vertaa kehysriihtä hallitusneuvotteluihin – näin kommentoi Petteri Orpo

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi tänään, ettei tavoittele jatkokautta RKP:n puheenjohtajana kesällä tai syksyllä järjestettävässä puoluekokouksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Henriksson on jo aiemmin sanonut pyrkivänsä europarlamenttiin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään RKP:n puheenjohtajavaihdoksen aikataulutusta hallituksen kannalta eduskunnassa.

– Minusta tämä oli hyvä uutinen, että kuitenkin se ratkeaa se asia kesäkuussa, ettei se ole syksyyn asti auki. Minusta se on hallituksen näkökulmasta hyvä asia, Orpo sanoi.

Todennäköisimmin RKP:n puheenjohtaja vaihtuu jo kesäkuussa ja ainakin puheenjohtajapeli on nyt selvästi avattu.

Henriksson vertasi tänään hallituksen tulevaa kevään kehysriihtä vaikeusasteeltaan Säätytalolla pidettyihin hallitusneuvotteluihin. Orpo ei lähde suoraan vastaavaa vertausta tekemään.

Hän muistuttaa, että kehysriihessä pitää löytää kuuden miljardin päälle miljardiluokassa uudet sopeutustoimet.

– Se on nyt miksi sitä haluaa kuvata, mutta siinä mielessä lähtökohta on eri kuin hallitusneuvotteluissa, koska meillä on yhteinen selkeä tahtotila ja raamit sille sopeutukselle, mitä me olemme tekemässä ja hakemassa. Mutta sisällöstä tulee haastava ihan joka tapauksessa, koska ne ovat vaikeita asioita, Orpo jatkaa.

Hallituspuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kiittelee Henrikssonia yhteistyöstä vuosien aikana.

– Siinä mielessä poikkeuksellista, että olen ollut hänen kanssaan sekä oppositiossa että hallituksessa. Etenkin se oppositiossa oleminen ei ole RKP:lle niin yleistä.

Essayah ei vertaa kehysriihtä hallitusneuvotteluihin.

– Ihan normaalisti mennään hallitusohjelman mukaisesti.

Demokraatti ei tavoittanut perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa tänään eduskunnassa kommenttia varten.