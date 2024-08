Antti Lindtman: Tästä alkaa uuden luottamusyhteiskunnan rakentaminen Suomeen

SDP:n merkittävin poliittinen tulevaisuuden tavoite on luottamuksen ilmapiirin palauttaminen Suomeen, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman. Demokraatti Demokraatti

Helsingissä puolueen 125-vuotisjuhlassa puhuneen Lindtmanin mielestä nykyinen hallitus on vuoden aikana onnistunut rikkomaan liian paljon suomalaisten tärkeinä pitämiä asioita, kuten keskinäisen luottamuksen sekä yhteistyön ja sopimisen kyvyn.

– Konservatiivisilla ja populistisilla liikkeillä ei ole tarjota aitoja ratkaisuja keskeisiin ongelmiimme. Saksien heiluttelu tai yhteiskunnan vähävaraisten kyykyttäminen, samalla kun tuloeroja kasvatetaan ja kannatusta haetaan ihmisten vastakkainasettelua korostavalla identiteettipolitiikalla, eivät luo meille uutta menestystarinaa, Lindtman sanoi puheessaan.

Hän hahmotteli puheessaan puolueen 125-vuotisen taipaleen opetuksia ja sitä, millaisilla kansan yhdessä haluamilla linjanvedoilla Suomi on eri kriiseistä selviytynyt. Demokratiaa ei luovutettu 1930-luvun lapualaiskuohunnalle eikä sotien jälkeen kommunistien vallantavoitteluyrityksille.

LINDTMANIN mukaan nykyinen SDP tajuaa talouden reunaehdot ja hyvinvointivaltion rakenteiden korjaamistarpeet. Uudistaminen on vain tehtävä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

– Sosiaaliturvaa on uudistettava yksinkertaisemmaksi ja nykyisestä tukiverkosta on päästävä malliin, joka suojaa ihmistä työelämän murroksessa. Samalla meidän on huolehdittava yritteliäisyyden ja uuden yritystoiminnan, suomalaisten start-upien mahdollisuuksista. Aivan kuten teimme liikkeen alkuaikoina suutarien, räätälien ja torpparien puolueena, Antti Lindtman muistuttaa.

Luontokadon sekä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja samalla suomalaisten turvallisuuden takaaminen Venäjän uhkaa vastaan ovat hänen mukaansa myös oleellisia tulevaisuususkon elementtejä.

SDP AIKOO päivittää ja nykyaikaistaa myös omaa ohjelmatyötään ennakoinnin nopeuttamiseksi. Yhteiskunnallisen tilannekuvan ja riskianalyysien laatimiseen puolue sanoo kysyvänsä vastedes yhä enemmän neuvoa kansalaisilta sekä akateemiselta yhteisöltä.

– Meidän tehtävänämme on jälleen tarjota näitä ratkaisuja ja luoda uusi luottamusyhteiskunta – tie kohti parempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea, Antti Lindtman julistaa.