Antti Lindtman väläytti heti välikysymystä: ”Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää”

SDP:n työvaliokunta ja puoluejohto on kokoontunut Vaasaan kaksipäiväiseen kesäkokoukseen.

– SDP esitti jo lähes päivälleen vuosi sitten, että Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan Palestiinan valtion tunnustamista; Lindtman sanoi puheessaan mediatilaisuudessa.

Lindtman huomautti, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on antanut hallitukselleen syyskuun alkuun asti aikaa saada rivinsä suoriksi Palestiina-asiassa.

– Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää. Jos hallitus on tuolloin edelleen sisäisen sekasorron ja päättämättömyyden vallassa, tai tekee presidentin kannan kanssa ristiriidassa olevan päätöksen, vaadimme selonteon tuomista eduskuntaan. Jos hallitus ei tähän vieläkään suostu, alamme kokoamaan oppositiota välikysymyksen taakse.