Politiikka
14.8.2025 10:03 ・ Päivitetty: 14.8.2025 10:04
Antti Lindtman väläytti heti välikysymystä: ”Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää”
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman väläyttää kotimaan politiikan syksyn aluksi välikysymystä.
SDP:n työvaliokunta ja puoluejohto on kokoontunut Vaasaan kaksipäiväiseen kesäkokoukseen.
– SDP esitti jo lähes päivälleen vuosi sitten, että Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan Palestiinan valtion tunnustamista; Lindtman sanoi puheessaan mediatilaisuudessa.
Lindtman huomautti, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on antanut hallitukselleen syyskuun alkuun asti aikaa saada rivinsä suoriksi Palestiina-asiassa.
– Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää. Jos hallitus on tuolloin edelleen sisäisen sekasorron ja päättämättömyyden vallassa, tai tekee presidentin kannan kanssa ristiriidassa olevan päätöksen, vaadimme selonteon tuomista eduskuntaan. Jos hallitus ei tähän vieläkään suostu, alamme kokoamaan oppositiota välikysymyksen taakse.
Lindtmanin mukaan presidentti Alexander Stubb on selkeästi sanonut olevansa valmis Palestiinan tunnustamiseen.
– Palestiinan tunnustaminen ja kahden valtion mallin edistäminen ei palkitse terroristijärjestö Hamasia – päinvastoin. Tunnustaminen tukee maltillisia palestiinalaisvoimia, ei ääriajattelua, Lindtman sanoi torstaina.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
14.8.2025 09:38
SDP:n Tuppurainen ryöpyttää perussuomalaisia: ”Teki siitä kylmän karnevaalin”