Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.8.2025 10:03 ・ Päivitetty: 14.8.2025 10:04

Antti Lindtman väläytti heti välikysymystä: ”Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää”

Rane Aunimo

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman väläyttää kotimaan politiikan syksyn aluksi välikysymystä.

Rane Aunimo

Demokraatti

SDP:n työvaliokunta ja puoluejohto on kokoontunut Vaasaan kaksipäiväiseen kesäkokoukseen.

– SDP esitti jo lähes päivälleen vuosi sitten, että Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan Palestiinan valtion tunnustamista; Lindtman sanoi puheessaan mediatilaisuudessa.

Lindtman huomautti, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on antanut hallitukselleen syyskuun alkuun asti aikaa saada rivinsä suoriksi Palestiina-asiassa.

– Tämän ajan myös SDP on valmis odottamaan, mutta ei enempää. Jos hallitus on tuolloin edelleen sisäisen sekasorron ja päättämättömyyden vallassa, tai tekee presidentin kannan kanssa ristiriidassa olevan päätöksen, vaadimme selonteon tuomista eduskuntaan. Jos hallitus ei tähän vieläkään suostu, alamme kokoamaan oppositiota välikysymyksen taakse.

Lindtmanin mukaan presidentti Alexander Stubb on selkeästi sanonut olevansa valmis Palestiinan tunnustamiseen.

– Palestiinan tunnustaminen ja kahden valtion mallin edistäminen ei palkitse terroristijärjestö Hamasia – päinvastoin. Tunnustaminen tukee maltillisia palestiinalaisvoimia, ei ääriajattelua, Lindtman sanoi torstaina.

Lisää aiheesta

SDP:n Tuppurainen ryöpyttää perussuomalaisia: ”Teki siitä kylmän karnevaalin”

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.8.2025 09:38

SDP:n Tuppurainen ryöpyttää perussuomalaisia: ”Teki siitä kylmän karnevaalin”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU