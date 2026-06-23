Politiikka
23.6.2026 08:19 ・ Päivitetty: 23.6.2026 10:10
Antti Rinne eduskuntaan paluustaan: ”En ole vielä päättänyt mitään”
SDP:n ex-puheenjohtaja Antti Rinne ei ole vielä päättänyt, ottaako hän Miapetra Kumpula-Natrilta vapautuvan kansanedustajan paikan vastaan. Petteri Orpon (kok.) hallituksen saavutuksista hänellä on sen sijaan selkeä mielipide.
Rinne sanoi Kumpula-Natrin tiistaisen eroilmoituksen ja siirtymisen Teknologiateollisuuden palvelukseen olleen yllätys, myös hänelle.
– Ylipäätään tällä vaalikaudella on ollut yllättävän suuri vaihtuvuus edustajissa. En ole yhtään ehtinyt vielä miettiä, mitä teen, mutta aikaahan on lokakuun alkuun asti, hyväntuuliselta kuulostanut Rinne kommentoi puhelimitse Demokraatille.
SDP:tä vuodet 2014-2020 johtanut Rinne, 63, on moninkertainen ministeri. Hän ehti toimia pääministerinäkin puolisen vuotta ennen kuin Sanna Marin korvasi hänet joulukuussa 2019.
VAHVASTI ay-taustaisen Rinteen toimintatavat, taustajoukot ja persoona ovat jakaneet mielipiteitä myös ammattiyhdistysliikkeen ja SDP:n sisällä.
Rinne kieltäytyi kommentoimasta Antti Lindtmanin johtaman puolueen nykylinjaa tai sitä, miten hän sopeutuisi riviedustajaksi, mutta istuvan hallituksen toimista hänellä on selkeä näkemys:
– Raskasta aikaa tämä on ollut tavalliselle suomalaiselle, ja etenkin työmarkkinoille on saatu aikaan turhaa sekasortoa. Muutosta todellakin tarvitaan ensi keväänä.
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Rinteen mukaan velkajarruksi kutsuttujen sopeutusten eli (lisä)leikkausten määrä on sellainen, että sitä ei voi toteuttaa tuhoamatta hyvinvointivaltiota, ihmisten arkea ja kasvun edellytyksiä.
– Pelkän leikkaamisen tie ja sen tulokset on nähty; täytyy alkaa ajatella uudella tavalla. Tässä SDP:n tulee olla etujoukoissa, Rinne sanoo.
Uusien toimintatapojen etsimisessä hän vetoaa muun muassa Kuntaliiton havaintoihin ennaltaehkäisevän hoidon ja elämäntaparemonttien hyödyistä.
– Kuntaliiton vuonna 2023 teettämässä tutkimuksessa todettiin, että jos ihmisten terveys- ja muuta käyttäytymistä saataisiin keskimäärin muutettua samanlaiseksi kuin ylimmän viidenneksen tuloluokassa, valtio voisi säästää menoissa jopa 10 miljardia, Rinne sanoo.
Juttua muokattu klo 13.10: korjattu kuvatekstin kieliasua.
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