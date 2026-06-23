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Politiikka

23.6.2026 08:19 ・ Päivitetty: 23.6.2026 10:10

Antti Rinne eduskuntaan paluustaan: ”En ole vielä päättänyt mitään”

DEMOKRAATTI / NORA VILVA
Antti Rinne johti Erityisalojen Toimihenkilöliitto Ertoa vuosina 2002–2005, Toimihenkilöunionia 2005–2010 ja Ammattiliitto Prota 2011–2014.

SDP:n ex-puheenjohtaja Antti Rinne ei ole vielä päättänyt, ottaako hän Miapetra Kumpula-Natrilta vapautuvan kansanedustajan paikan vastaan. Petteri Orpon (kok.) hallituksen saavutuksista hänellä on sen sijaan selkeä mielipide.

Susanna Luikku

Demokraatti

Rinne sanoi Kumpula-Natrin tiistaisen eroilmoituksen ja siirtymisen Teknologiateollisuuden palvelukseen olleen yllätys, myös hänelle.

– Ylipäätään tällä vaalikaudella on ollut yllättävän suuri vaihtuvuus edustajissa. En ole yhtään ehtinyt vielä miettiä, mitä teen, mutta aikaahan on lokakuun alkuun asti, hyväntuuliselta kuulostanut Rinne kommentoi puhelimitse Demokraatille.

SDP:tä vuodet 2014-2020 johtanut Rinne, 63, on moninkertainen ministeri. Hän ehti toimia pääministerinäkin puolisen vuotta ennen kuin Sanna Marin korvasi hänet joulukuussa 2019.

VAHVASTI ay-taustaisen Rinteen toimintatavat, taustajoukot ja persoona ovat jakaneet mielipiteitä myös ammattiyhdistysliikkeen ja SDP:n sisällä.

Rinne kieltäytyi kommentoimasta Antti Lindtmanin johtaman puolueen nykylinjaa tai sitä, miten hän sopeutuisi riviedustajaksi, mutta istuvan hallituksen toimista hänellä on selkeä näkemys:

– Raskasta aikaa tämä on ollut tavalliselle suomalaiselle, ja etenkin työmarkkinoille on saatu aikaan turhaa sekasortoa. Muutosta todellakin tarvitaan ensi keväänä.

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Rinteen mukaan velkajarruksi kutsuttujen sopeutusten eli (lisä)leikkausten määrä on sellainen, että sitä ei voi toteuttaa tuhoamatta hyvinvointivaltiota, ihmisten arkea ja kasvun edellytyksiä.

– Pelkän leikkaamisen tie ja sen tulokset on nähty; täytyy alkaa ajatella uudella tavalla. Tässä SDP:n tulee olla etujoukoissa, Rinne sanoo.

Uusien toimintatapojen etsimisessä hän vetoaa muun muassa Kuntaliiton havaintoihin ennaltaehkäisevän hoidon ja elämäntaparemonttien hyödyistä.

– Kuntaliiton vuonna 2023 teettämässä tutkimuksessa todettiin, että jos ihmisten terveys- ja muuta käyttäytymistä saataisiin keskimäärin muutettua samanlaiseksi kuin ylimmän viidenneksen tuloluokassa, valtio voisi säästää menoissa jopa 10 miljardia, Rinne sanoo.

Juttua muokattu klo 13.10: korjattu kuvatekstin kieliasua.

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