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Politiikka

23.6.2026 07:28 ・ Päivitetty: 23.6.2026 08:20

Yllätys: Demarikansanedustaja siirtyy työnantajapomoksi

DEMOKRAATTI / NORA VILVA

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu Teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen.

Demokraatti

Demokraatti

Kumpula-Natri on tehnyt eilen vapautuspyynnön eduskunnalle kansanedustajan toimesta 30. syyskuuta alkaen. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 2003-2014 ja europarlamentaarikkona 2014-2024.

Kansanedustajana hän toiminut uudestaan vuodesta 2024. Kumpula-Natri on koulutukseltaan insinööri. Europarlamentissa hän on toiminut erityisesti digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvään sääntelyn sekä ilmasto- ja energiapolitiikan parissa.

Kumpula-Natri kertoo tiedotteessa, että päätös siirtyä poliittisen uran jälkeen Teknologiateollisuuteen tuntuu luontevalta jatkolta hänen pitkäaikaiselle työlleen. Toimialan yritykset ovat ratkaisevassa asemassa Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä globaalissa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

– On upeaa siirtyä tehtävään, jossa voin konkreettisesti edistää Suomen talouskasvua, vientiä ja teollisuuden uudistumista teemoissa, jotka ovat aina olleet minulle erittäin tärkeitä. Globaalipolitiikan muutokset ja heijastukset kauppasuhteisiin ovat myllerryksessä. On erinomaista, että Teknologiateollisuus panostaa tähän ja saan olla mukana rakentamassa suurimman vientisektorimme tulevaisuutta, hän sanoo tiedotteessa.

TYÖNANTAJALIITON toimitusjohtaja Taina Susiluoto sanoo tiedotteessa, että Teknologiateollisuus tarvitsee EU- ja kauppapolitiikassa sekä viennissä vahvaa johtotason vaikuttamisvastuuta ja teknologiapoliittista osaamista.

– Kumpula-Natrin osaaminen ja kokemus osuu poikkeuksellisen hyvin tähän aikaan ja tarpeeseen. Samalla hänen vahvuutensa ovat juuri niillä politiikkalohkoilla, jotka tulevat ratkaisemaan suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina.

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