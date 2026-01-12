Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.1.2026 14:55

Apulaispormestari Laisaari: Yhä useammalle mahdollisuus omaan kotiin – välimallin asumisen valmistelu etenee

Kohtuuhintaisen ja välimallin asumisen valmistelu etenee Helsingissä, kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) kertoo.

Laisaari kertoo tiedotteessaan, että mallia valmisteleva työryhmä on asetettu ja se aloittaa nyt työnsä. Helsingin kaupunkistrategian mukaan valmista pitää olla vuoden loppuun mennessä.

Välimallin asumisella tarkoitetaan tuetun vuokra-asumisen ja markkinahintaisen asumisen välissä olevia kohtuuhintaisia asumisen muotoja. Välimallin asumismuodot tukevat asuinalueiden monimuotoisuutta ja torjuvat eriytymistä, kun eri tulotasoilla olevat asukkaat voivat asua samoilla alueilla.

Laisaaren mukaan malli oli SDP:lle tärkeä tavoite viime kevään strategianeuvotteluissa. Asia koettiin tärkeäksi, koska hallituksen päätökset, kuten luopuminen korkotukilainoituksesta uudelle asumisoikeustuotannolle, ovat osuneet kohtuuhintaiseen asumiseen myös Helsingissä. Lisäksi Helsingissä on päätetty luopua kaupungin omille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmästä (hitas) sen jälkeen, kun korvaava malli on luotu.

Laisaari iloitsee tiedotteessaan, että Helsingissä panostetaan kohtuuhintaisempaan ja kaikille reilumpaan asumiseen.

– SDP haluaa yhä useammalle mahdollisuuden omaan kotiin. Helsinkiläisten onneksi asia etenee, Laisaari sanoo.

