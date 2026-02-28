Argentiinassa sallittiin jopa 12-tuntiset työpäivät ja rajoitettiin lakko-oikeutta

Argentiinassa maan kongressi hyväksyi paikallista aikaa perjantaina presidentti Javier Milein ajaman työvoimauudistuksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hyväksytty laki muun muassa sallii jopa 12-tuntiset työpäivät, alentaa irtisanomiskorvauksia sekä rajoittaa lakko-oikeutta.

Laki jakaa argentiinalaiset lähes kahtia. Mielipidemittausten mukaan hieman alle 49 prosenttia argentiinalaisista kannattaa lakia, kun taas reilut 45 prosenttia vastustaa sitä. Maassa on kahden viime viikon aikana osoitettu laajasti mieltä lakia vastaan.

Voimakkaasti vapaiden markkinoiden puolesta puhuva presidentti Milei on sanonut, että Argentiinan työlainsäädäntö on vanhentunutta ja liian rajoittavaa ja että se estää virallista palkkaamista.