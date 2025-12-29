Arka aika jatkui jouluun: suomalaiset välttävät isoja ostoksia

Kuluttajien luottamus pysyi joulukuussa edelleen heikkona, kertoo Tilastokeskus luottamusindikaattorissaan. Ajankohtaa pidettiin yhä hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle, lainanotolle tai asuntokaupoille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Varsinainen romahdus luottamuksessa tapahtui jo alkuvuodesta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä luottamus pian hieman nousi, mutta jäi sitten hämmästyttävän pysyvästi nykyiselle heikolle tasolleen, sanoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo tiedotteessa.

Joulukuu ei tuonut tähän muutosta. Aikeet käyttää ensi vuonna rahaa kestotavaroiden hankintaan olivat joulukuussa entistäkin niukemmat. Kuluttajista vain joka kymmenes ennakoi lisäävänsä ja 42 prosenttia vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen vuoden sisällä.

Työttömyyden uhka koettiin omalla kohdalla hyvin suureksi, ja odotukset yleisestä kehityksestä olivat synkkiä. Kuluttajista vain 15 prosenttia odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana ja yli puolet eli 55 prosenttia ennakoi työttömyyden lisääntyvän. Runsas neljännes työllisistä arvioi oman työttömyysriskinsä kohonneen.

SAMAAN AIKAAN EK:n luottamusindikaattorin mukaan elinkeinoelämän talousluottamus koheni aavistuksen joulukuussa. Toimialojen välinen vaihtelu oli kuitenkin edelleen suurta. Parhaat näkymät saatiin teollisuudesta.

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui saldolukuun 0, joka on pitkän aikavälin keskitasoa. Marraskuussa lukema oli -6.

Rakentamisessa saldoluku painui marraskuuhun verrattuna ja oli -28. Myös palveluissa luottamus heikkeni ja saldoluku oli 0, kun marraskuun lukema oli +6. Taso on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +11.

Vähittäiskaupassa lukema jäi nollaan, kun marraskuussa se ylsi tasolle +4. Luottamus on silti hiukan parempaa kuin pitkäaikainen keskiarvo -2.