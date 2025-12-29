Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

29.12.2025 06:59 ・ Päivitetty: 29.12.2025 06:59

Arka aika jatkui jouluun: suomalaiset välttävät isoja ostoksia

iStock

Kuluttajien luottamus pysyi joulukuussa edelleen heikkona, kertoo Tilastokeskus luottamusindikaattorissaan. Ajankohtaa pidettiin yhä hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle, lainanotolle tai asuntokaupoille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Varsinainen romahdus luottamuksessa tapahtui jo alkuvuodesta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä luottamus pian hieman nousi, mutta jäi sitten hämmästyttävän pysyvästi nykyiselle heikolle tasolleen, sanoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo tiedotteessa.

Joulukuu ei tuonut tähän muutosta. Aikeet käyttää ensi vuonna rahaa kestotavaroiden hankintaan olivat joulukuussa entistäkin niukemmat. Kuluttajista vain joka kymmenes ennakoi lisäävänsä ja 42 prosenttia vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen vuoden sisällä.

Työttömyyden uhka koettiin omalla kohdalla hyvin suureksi, ja odotukset yleisestä kehityksestä olivat synkkiä. Kuluttajista vain 15 prosenttia odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana ja yli puolet eli 55 prosenttia ennakoi työttömyyden lisääntyvän. Runsas neljännes työllisistä arvioi oman työttömyysriskinsä kohonneen.

SAMAAN AIKAAN EK:n luottamusindikaattorin mukaan elinkeinoelämän talousluottamus koheni aavistuksen joulukuussa. Toimialojen välinen vaihtelu oli kuitenkin edelleen suurta. Parhaat näkymät saatiin teollisuudesta.

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui saldolukuun 0, joka on pitkän aikavälin keskitasoa. Marraskuussa lukema oli -6.

Rakentamisessa saldoluku painui marraskuuhun verrattuna ja oli -28. Myös palveluissa luottamus heikkeni ja saldoluku oli 0, kun marraskuun lukema oli +6. Taso on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +11.

Vähittäiskaupassa lukema jäi nollaan, kun marraskuussa se ylsi tasolle +4. Luottamus on silti hiukan parempaa kuin pitkäaikainen keskiarvo -2.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mika Horelli

Politiikka
28.12.2025
Maga versoo jo Euroopassa – Trumpin aatelahko konsultoi Euroopan äärioikeistoa
Lue lisää

Antti Vuorenrinne

Kirjallisuus
26.12.2025
Arvio: Oskari Tokoin uskomaton elämä
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
26.12.2025
Janne Riiheläinen: Mitä ensi vuonna pitäisi odottaa Yhdysvalloilta?
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
25.12.2025
Tunteista tuli politiikan polttoainetta: jos some kaatuisi, perussuomalaiset olisi heikoilla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU