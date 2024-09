Arvio: Kööpenhaminan kapeilla sivukujilla elämä saa äkisti alkunsa ja loppunsa

Ensimmäinen maailmansodan jälkeinen Kööpenhamina näyttäytyy sangen rujossa valossa puolalaisruotsalaisen Magnus van Hornin (s. 1983) tyylikkäästi mustavalkoisena kuvatussa elokuvassa The Girl with the Needle (Pigen med nålen), joka kilpaili Cannesin filmifestivaalin pääsarjassa viime keväänä.