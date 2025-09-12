Arvio: Liian pitkä kesto saa Heikinheimon teoksen väljähtymään

On aina hankalaa, kun koreografi rakastuu liikaa omiin ideoihinsa. Silloin hän ei malta lopettaa ajoissa, vaan paisuttaa ja pidentää sekä yksittäisiä kohtauksia että koko teosta. Annikki Alku Demokraatti

Yleensä näin voi käydä nuorille ja aloitteleville tekijöille, mutta nyt niin taitaa olla käynyt kokeneelle Ismo-Pekka Heikinheimollekin hänen luodessaan uusinta teostaan Pneuma Enthusiastikon – innostunut henki Tanssin talon Erkko-salissa.

Teoksen nimessä pneuma tarkoittaa henkeä tai elämänvoimaa ja enthusiastikon viittaa intohimoon ja innostukseen. Intohimoa liikkeeseen esityksessä on, mutta niin paljon, että se alkaa esityksen edetessä syödä abstraktin teoksen henkeä.

Ankeutta eivät pelasta parit punaiset hameet tai väliajan jälkeen ilmestyvät pitkät pinkit pehmoeläimet.

SEITSEMÄLLE tanssijalle tehdyn esityksen liikekieli käyttää koko kehoa, mutta keskittää usein liikkeen painopisteen käsiin. Liikkeiden terävyys ja pehmeys vuorottelevat muodostaen tilaan erilaisia yhdistelmiä ja suuntia.

Liikkeellinen vaihtelevuus kohtauksissa on välillä sen verran hienovaraista, että toiston luoma meditatiivinen vaikutelma on selvästi ollut yksi koreografian tavoitteista.

Erisävyiset ja -tunnelmaiset kohtaukset seuraavat esityksessä toisiaan. Useimmiten niiden muuttumista ohjaa teoksen musiikin säveltänyt ja sen lavalla esittävä, multi-instrumentalisti Jouko Kyhälä.

Hänen musiikkinsa seikkailee suvereenisti eri lajista toiseen, kansanmusiikista elektroniseen musiikkiin.

Välillä vaikuttaa, että musiikissa on jopa enemmän sävyjä ja mahdollisuuksia kuin mitä liikkeellisesti toteutetaan. Ääntä käyttävät myös tanssijat, jotka välillä liikkuessaan sihisevät ja suhisevat liikkeidensä myötä kuin niitä ohjaten.

TANSSI:

Ismo Dance Company

Tanssin talo

Pneuma Enthusiastikon – innostunut henki

Koreografia, konsepti ja ohjaus Ismo-Pekka Heikinheimo Musiikki Jouko Kyhälä Lavastus Simon le Roux Puvut Nilla Heikkilä Valot Pekka Pitkänen Tanssi Jenna Broas, Tanja Illukka, Mia Jaatinen, Paavali Kärkkäinen, Minttu Myräkkä, Patrik Riipinen, Alina Sakko

Tanja Illukka on Heikinheimon pitkäaikainen luottotanssija, joka on ollut mukana useammassakin Ismo Dance Companyn teoksessa. Hän onkin tanssijoista pisimmälle sisäistänyt Heikinheimon liike- ja koreografisen ajattelun.

Illukan tanssi on tarkasti viimeisteltyä ja intensiivisesti läsnä olevaa silloinkin, kun hän ei tee paljon mitään. Teoksen soolot ovatkin suurimmaksi osaksi hänen harteillaan ja usein myös ryhmässä hän on enemmän tai vähemmän johtavassa asemassa.

Eivät esityksen kuusi muuta tanssijaa suinkaan huonoja ole, mutta tanssillisesti mekaanisempia ja toisinaan aavistuksen epävarmoja. He suorittavat koreografiaa enemmän kuin elävät sitä.

VAIKKA näyttämön sivuilla roikkuu jättimäisiä Simon le Rouxin luomia abstrakteja tylliveistoksia ja nuoren suunnittelijan Nilla Heikkilän alussa selkäpuolen täysin paljastaviin harmaisiin harsoasuihin tulee esityksen edetessä lisäosia, on esityksen visuaalinen maailma jotenkin aneemisen oloinen.

Ankeutta eivät pelasta parit punaiset hameet tai väliajan jälkeen ilmestyvät pitkät pinkit pehmoeläimet. Varsinkaan kun visuaalisuuden ja koreografian välistä yhteyttä ei oikein synny. Sellaiseksi ei ihan riitä pehmoeläinten hellittely ja unilelumainen käsittely. Pekka Pitkäsen valot ovat ammattimaisen tyylikkäät, mutta ei juuri muuta.

Pneuma Enthusiastikon – innostunut henki olisi ollut enemmän nimensä mukainen, jos sen yli puolitoista tuntia väliaikoineen olevasta kestosta olisi maltettu tiivistää tiukempi kokonaisuus. Nyt liikkeellinen intohimo ehti väljähtyä ja teoksen voima lähes kadota.