30.12.2025 08:07 ・ Päivitetty: 30.12.2025 08:07

Asepalveluksensa aloittaa tammikuussa liki 13 000 alokasta

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Uudet alokkaat hakivat varusteensa saavuttuaan Santahaminan varuskuntaan Kaartin jääkärirykmenttiin Helsingissä 7. heinäkuuta.

Tammikuussa asepalveluksensa aloittaa noin 12 900 alokasta, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurin osa, noin 10 000 alokasta, aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Merivoimien palveluksessa aloittaa noin 1 700 alokasta ja loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin.

SUURIMMAT vastaanottavat joukko-osastot ovat Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati.

Varusmiespalveluksen kesto on joko 165, 255 tai 347 päivää. Koulutus alkaa kuusi viikkoa kestävällä alokasjaksolla, minkä jälkeen tehdään koulutushaara-, palvelustehtävä- ja johtajavalinnat.

Varusmiespalveluksen tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä sodanajan joukkoja.

