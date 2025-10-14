Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.10.2025 13:06 ・ Päivitetty: 14.10.2025 13:06

Asiantuntija listasi Gazan huteran rauhan kohtalonkysymykset

LEHTIKUVA / AFP / EYAD BABA
Gazan jälleenrakennus on valtava urakka. Kuvassa palestiinalaiset kulkevat tuhoutuneiden rakennusten keskellä al-Zahran alueella.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aselepoasiakirja allekirjoitettiin maanantaina. Mitkä ovat seuraavat askeleet, Suomen Ramallahin-yhteystoimiston edustuston päällikkö Tarja Kangaskorte?

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

1. Humanitaarisen avun saaminen perille

Kaikkein kiireellisintä on humanitaarisen avun saaminen perille niille, jotka sitä kaikista eniten Gazassa tarvitsevat, painottaa Kangaskorte.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmassa avusta vastaavat YK, sen järjestöt, Punainen puolikuu sekä muut kansainväliset toimijat, joilla ei ole siteitä kumpaankaan osapuoleen.

Kangaskortteen mukaan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset Gazassa ovat Israelin takia hyvin rajoitetut. Niillä on ollut YK:n rinnalla tärkeä rooli humanitaarisen avun toimittamisessa perille.

Myös YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n toimintaedellytyksistä on epäselvyyttä. Se on hoitanut muun muassa terveyspalveluita ja kouluja.

Kangaskorte pohtii myös, tuleeko Yhdysvaltojen ja Israelin tukema kiistanalainen Gaza Humanitarian Foundation -järjestö (GHF) poistumaan näyttämöltä kokonaan.

2. Hamasin riisuminen aseista

Seuraavana askeleena Trumpin suunnitelmassa olisi Gazan demilitarisointi. Kangaskorte muistuttaa, että se ei tarkoita vain Hamasin riisumista aseista.

Gazan kaistalla on muitakin palestiinalaisia aseistautuneista äärijärjestöjä sekä myös Israeliin linkittyneitä toimijoita, jotka ovat olleet muun muassa turvaamassa GHF:n toimintaa.

-  Miten aseistariisunta lopulta kyetään toteuttamaan ja miten sitä valvotaan, siinä on oma haasteensa.

Gazaan olisi Trumpin suunnitelmassa tarkoitus sijoittaa väliaikaiseksi tarkoitetut kansainväliset vakautusjoukot. Kangaskortteen mukaan on vielä vaikea sanoa, mitä vakautusjoukkojen tehtäviin lopulta tulee kuulumaan.

Trumpin Gaza-suunnitelma eroaa tässä osin syyskuussa hyväksytystä New Yorkin julistuksesta. Julistuksessa puhutaan YK:n turvallisuusneuvoston mandaatin alla toimivasta operaatiosta Gazassa, Trumpin suunnitelmassa tällaista viittausta YK:hon ei ole.

Kangaskortteen mukaan suunnitelmat saattavat vielä lähentyä toisiaan.

3. Väliaikaishallinnon rakentaminen

Valtatyhjiön välttämiseksi on tärkeää, että Gazaan pystytään järjestämään jonkinlainen hallinto. Trumpin suunnitelman mukaan Gazan siirtymähallinnosta vastaisi teknokraattinen eli asiantuntijoista koostuva palestiinalaiskomitea. Komiteaa valvomaan asetettaisiin kansainvälinen elin, jota Trump johtaisi.

Kangaskortteen mukaan vaatii vielä keskustelua, miten väliaikaishallinto käytännössä rakentuisi ja millainen komitean ja sitä valvovan elimen suhde olisi.

-  Varmaankin kuitenkin jonkinlaista hallintorakennetta tarvitaan varsin pian. Kysymys on, mikä palestiinalaisten osuus ja rooli siinä on ja missä vaiheessa.

Suunnitelmassa vallan siirtämistä kaavaillaan lopulta Länsirantaa hallitsevalle palestiinalaishallinnolle, jolta kuitenkin vaaditaan sitä ennen uudistuksia.

-  Nähdään, että palestiinalaishallinto on se, joka palaa Gazaan ja ottaa sen myös hallintaansa niin, että Palestiinalla on vain yksi hallinto, joka hallitsee sekä Länsirantaa, Itä-Jerusalemia että Gazaa, Kangaskorte kertoo.

Hänen mukaansa palestiinalaishallinnon osallistuminen keskusteluun Gazan tulevaisuudesta alusta alkaen onkin oleellista.

New Yorkin julistus perustuu vahvasti kahden valtion malliin. Trumpin suunnitelmassa väläytetään, että edellytykset kohti Palestiinan valtiota voisivat olla olemassa.

Kangaskorte kiinnittää huomiota siihen, että Trumpin suunnitelmassa todetaan suoraan, että Israel ei miehitä Gazaa eikä sitä liitetä Israeliin. Miehitettyyn Länsirantaan ei suunnitelmassa viitata ollenkaan.

-  Gazan rauha ei ratkaise Palestiinan kysymystä, joka on Lähi-idän vakauden ytimessä, Kangaskorte huomauttaa.

4. Jälleenrakentaminen ja sen rahoitus

Kangaskorte korostaa Gazan jälleenrakennuksen olevan valtava urakka. Kaikki viemäröinnistä terveydenhuoltoon ja koulutukseen pitää rakentaa uudelleen. Lisäksi alue on raivattava mahdollisesti räjähtämättä jääneistä räjähteistä.

Jälleenrakentaminen vaatii osallistumista kansainväliseltä yhteisöltä. Odotuksena on myös, että myös alueen valtiot osallistuisivat Gazan jälleenrakennukseen.

Trumpin taloudellisessa kehityssuunnitelmassa Gazan jälleenrakentamiseksi koottaisiin asiantuntijapaneeli henkilöistä, jotka ovat olleet luomassa moderneja menestyskaupunkeja Lähi-itään.

-  Ylipäätään Gazan kehittäminen vaatii totta kai myös kansainvälisiä investointeja ja yritysten osallistumista, Kangaskorte lisää.

Talouteen liittyen Kangaskorte muistuttaa, että Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto on parhaillaan talouskriisissä. Israel on toukokuusta lähtien pidättänyt palestiinalaishallinnolle kuuluvien verojen ja tullitulojen maksua, mikä vaikuttaa olennaisesti palestiinalaishallinnon kykyyn ylläpitää peruspalveluja Länsirannalla.

Samaan aikaan kansainvälinen yhteisö edellyttää palestiinalaishallinnolta uudistuksia, joiden toteuttaminen vaatisi varoja.

Anniina Korpela / STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Johannes Koskinen: Gazan rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
14.10.2025
Arvio: Egyptologiset kielipelit jättävät Ryhmiksen uutuudessa varjoonsa kolonialistiset teemat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU