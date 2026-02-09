Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

9.2.2026 11:04 ・ Päivitetty: 9.2.2026 11:04

Askon ja Sotkan omistajayhtiö Indoor Group konkurssiin

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Huonekalu- ja sisustusalan yritys Asko perustettiin vuonna 1918 nimellä Lahden Puusepäntehdas.

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen omistaja Indoor Group on jättänyt maanantaina konkurssihakemuksen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös Indoor Groupin tytäryhtiö, Askon huonekalutehdas Insofa hakeutuu konkurssiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Indoor Group kertoo, että konkurssiin hakeutumiseen päädyttiin pitkään jatkuneen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Yhtiö oli yrittänyt löytää kestäviä rahoitusratkaisuja erilaisin yritysjärjestelyin, mutta neuvottelut kariutuivat tuloksettomina.

Indoor Group kertoo tiedotteessaan, että se oli hakenut päärahoittajiltaan tukea yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Yhtiö ei saanut tarvitsemaansa rahoitus- ja tukipäätöstä, joten riittäviä edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ollut.

- Olemme tehneet kaiken mahdollisen elinkelpoisen ratkaisun löytämiseksi. Valitettavasti vaihtoehtoja ei enää ollut, yhtiö ilmoittaa tiedotteessaan.

Tammikuun lopulla Indoor Groupin velkoja Unico Finland oli hakenut yhtiötä konkurssiin. Unico Finland on kauhavalainen huonekaluvalmistaja, jonka tuotteita on ollut myynnissä Askon ja Sotkan myymälöissä.

Unico Finlandilla oli tuolloin noin 1,15 miljoonaa euroa saatavia Indoor Groupilta. Niistä vajaat 866 000 euroa oli erääntyneitä maksuja, josta noin puolet oli ollut tuolloin erääntyneenä yli 30 päivää. Saatavat perustuivat Indoor Groupille tehtyihin tavarantoimituksiin.

INDOOR Groupin historia ulottuu vuoteen 1999, jolloin Askon ja Sotkan toiminnot siirtyivät samaan yhtiöön. 2017 silloisesta Sievi Capitalista, nykyisestä KH Groupista, tuli Indoor Groupin pääomistaja. KH Group myi enemmistön yhtiöstä viime vuoden lopulla Indoor Groupin toimitusjohtajan Kati Kivimäen määräysvallassa olevalle yhtiölle.

Lisää aiheesta

Huonekaluvalmistaja hakee Askon ja Sotkan taustayhtiötä konkurssiin

KH Group kertoi viime vuoden heinä-syyskuun osavuosikatsauksessa, että Indoor Groupin rahoitusasemaan liittyi epävarmuutta.

Vuonna 2024 Indoor Group teki vajaan kuuden miljoonan euron liiketappion noin 161 miljoonan euron liikevaihdolla. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sillä on yli 500 työntekijää.

ASKO on perinteikäs huonekalualan ja sisustukseen keskittyvä yhtiö, joka on perustettu vuonna 1918 nimellä Lahden Puusepäntehdas.

Sotkan tausta on Osuustukkukauppa OTK:ssa ja E-osuuskunta Ekassa. Sotka tuotemerkki tuli markkinoille vuonna 1959. Sotkan henkilöstö osti Sotkan liiketoiminnan vuonna 1993 yrityssaneeraukseen ajautuneelta Eka-yhtymältä.

Teksti: STT/Ville Väänänen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

29.1.2026 11:55

Huonekaluvalmistaja hakee Askon ja Sotkan taustayhtiötä konkurssiin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Kolumnit
9.2.2026
Labour etsii edelleen itseään – mutta mikään ei briteille riitä
Lue lisää

Janne M. Korhonen

Kolumnit
8.2.2026
Joko nyt olisi Pohjolan yhteisen ja uskottavan ydinasepelotteen aika?
Lue lisää

Visa Noronen

Ulkomaat
7.2.2026
Valittujen veroporkkana – täällä eläkeläinen saa tienata 2 000 euroa kuussa verottomasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU